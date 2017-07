Chi vuol essere astronauta

MULTIMEDIA – A quasi un mese dalla partenza di Samantha Cristiforetti, l’astronauta italiana che vivrà per sei mesi nella Stazione Spaziale Internazionale, anche noi ci siamo avvicinati di più allo Spazio e ci siamo tolti molte curiosità. E adesso, se a qualcuno fosse venuta voglia di diventare astronauta, troverà in questo video alcune dritte per la candidatura. Scoprite se bisogna essere supereroi o poliglotti.

