Ricordi felici con la musica allegra

SCOPERTE – Si dice che le belle notizie viaggiano veloci, ma i ricordi non sono da meno; secondo un nuovo studio i ricordi felici tornano in mente più rapidamente rispetto a quelli tristi o spaventosi. E c’è un modo per “attirarli”: ascoltare musica gioiosa, positiva. Ovviamente vale anche il contrario, perché ascoltando canzoni tristi o in qualche modo spaventose è più facile che tornino in mente i ricordi negativi dal proprio passato.

Signy Sheldon e Julia Donahue della McGill University, in Canada, hanno fatto ascoltare a 48 persone 32 composizioni per pianoforte che non avevano mai sentito prima, ciascuna per 30 secondi. Tutte le composizioni avevano differente intensità e appartenevano a una categoria emotiva: alcune erano felici, altre calme, altre ancora spaventose o tristi. Durante l’ascolto, ognuno di loro doveva premere un tasto sul computer non appena gli fosse venuto in mente un ricordo, un evento passato con un “dove” e un “quando” specifici che fosse durato meno di un giorno. Poi, doveva annotarlo.

L’obiettivo dell’esperimento era testare come i “suggerimenti” inseriti nella musica, dal punto di vista emotivo (triste, felice) e dell’intensità (alto o basso arousal) influenzano il modo in cui richiamiamo alla mente le memorie personali. Nello specifico, in psicologia questi suggerimenti prendono il nome di retrieval cue e possiamo servirci di un esempio pratico per capire di cosa si tratta. Immaginiamo di essere studenti universitari e di incontrare, in biblioteca, un ragazzo che ci saluta sorridente e inizia a chiacchierare come se ci fossimo già conosciuti. Solo che non ricordiamo assolutamente chi sia. A un certo punto, con la coda dell’occhio, notiamo su un tavolo un libro sul DNA. Ed ecco che ricordiamo: il ragazzo frequenta il nostro stesso corso di biologia! Il libro in questo caso è proprio il retrieval cue.

Ma torniamo all’esperimento. Grazie alle composizioni per piano i ricercatori, che hanno pubblicato i loro risultati su Memory & Cognition, hanno potuto monitorare quanto tempo era servito ai partecipanti allo studio per accedere a un particolare ricordo, quanto era intenso quel ricordo e le emozioni a esso associate. Hanno scoperto che gli “indizi musicali” che sono positivi dal punto di vista emotivo (e molto stimolanti) sono quelli che fanno emergere i ricordi più rapidamente, ma anche che la natura dell’evento che torna alla mente è correlata al tipo di musica. Eventi felici con musica “positiva”, eventi tristi con musica “negativa”.

Avendo diviso i partecipanti in due gruppi, i ricercatori hanno testato anche se ascoltare gli indizi musicali in ordine differente cambiasse qualcosa oppure no. Un primo gruppo ha ascoltato i brani in ordine sparso, mentre il secondo in gruppi: prima musica calma, poi felice, triste, spaventosa e così via. Così Sheldon e colleghi hanno scoperto che quando si ascoltano più brani felici e molto arousing uno di fila all’altro è più probabile che i ricordi siano molto vividi e chiari. Se i brani sono sparsi, al contrario, saranno quelli negativi a richiamare memorie più vivide.

Perché ascoltiamo musica triste, se ci fa venire in mente cose tristi, e tendenzialmente ne siamo consapevoli? Secondo alcuni psicologi la chiave sta nel fatto che la tristezza sperimentata attraverso l’arte ha un “sapore” diverso, perché non rappresenta una vera minaccia. Un evento triste può influenzarci concretamente, ma una canzone no; se è triste ma bella può addirittura farci sentire meglio, richiamando pensieri romantici o situazioni che non sono di per sé negative e magari aiutandoci a gestire un momento difficile.

@Eleonoraseeing

