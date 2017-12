Scuse di una pseudo-giornalista

IL PARCO DELLE BUFALE – La dott. Antonietta Gatti attende le scuse della custode del Parco che si affretta a esprimerle con un abissale rincrescimento, anche perché di recente la “ricercatrice indipendente” ha avuto grossi dispiaceri e non vorrebbe spendesse in altre querele i 25 mila euro raccolti dalla sua ditta per comprare un nuovo microscopio elettronico a scansione da 400 mila euro più IVA (nota 1).

In Francia innanzitutto dove le perizie sui danni dei vaccini che i querelanti avevano comprato dalla ditta sua e del marito Stefano Montanari, sono state giudicate dilettantesche. Nella patria della custode, inoltre, le cure inflitte ai bambini e ragazzi autistici dall’associazione svizzera di cui è consulente scientifica sono ritenute “un caso illustrativo” della peggior ciarlataneria.

In Italia, il marito ha perso il processo per diffamazione intentato con una certa temerarietà alla prof. Maria Pia Sammartino dell’Università La Sapienza (nota 2), che si era permessa di mettere in dubbio le perizie della coppia, non solo sui vaccini ma anche quella sulle straordinarie prestazioni del sistema “Luft”, un aspiratore di polveri ultrafini dall’aria romana che il dott. Montanari aveva raccomandato al sindaco Alemanno di installare sul tetto degli autobus.

Pochi giorni fa, l’umore coniugale tornava più festivo. Il Codacons della Sicilia denunciava il Ministero per la Salute e l’AIFA per «omicidio colposo» di tredici bambini. In base allo “studio” che la dott. Gatti e il marito si erano comprati su una rivista truffaldina, dice la denuncia, era stato somministrato loro un vaccino che

evidenzia una contaminazione da micro e nanoparticelle di acciaio inossidabile, acciaio inox ma anche di tungsteno [nota 3] e cloruro di calcio. Tali particelle non sono né biocompatibili né biodegradabili, pertanto, capaci di creare reazioni avverse, anche gravi dei vaccini distribuiti dal nostro Servizio sanitario nazionale e il numero rilevante di morti, nonché di reazioni avverse gravi che stanno colpendo i bambini in questi mesi».

Il movimento contro le vaccinazioni festeggiava l’eroica coppia e i risarcimenti milionari di là da venire. Purtroppo il Ministero per Salute denunciava subito il denunciante per procurato allarme:

Le affermazioni del Codacons risultano destituite di ogni fondamento e volutamente dirette a creare panico tra la popolazione.

L’AIFA verificava ogni caso e mandava alle agenzie stampa una smentita

non c’è nessuna relazione accertata fra queste segnalazioni e i vaccini,

i 13 casi segnalati non riguardavano l’Italia, ma tutto il mondo. Il Codacons era costretto ad ammetterlo e a frenare le troupe pronte a prendere d’assalto il Palazzo d’Inverno.

Da allora la dott. Gatti ha appreso di aver perso il titolo di “associato” all’Istec-CNR e quindi l’uso di un microscopio elettronico in dotazione all’istituto del valore di 400 mila euro comprato con un finanziamento europeo e 130 mila euro da lei “pagati personalmente“.

Le avrà causato un disturbo da deficit di attenzione e iperattività? Prima su un blog di La Stampa la pubblicava opinioni, molto insolite negli adulti, sulla riproduzione umana (nota 4) e il 13 dicembre scriveva ai quattro amici di FaceBook:

L’affascinate pseudo giornalista Sylvie Coyaud, si è permessa in questi anni di scrivere più articoli in merito alle menzogne di cui io riempirei il mio curriculum, da buona amica di Butac &C. Ad esempio, scrivo di “appartenere ad un dipartimento del CNR che non esiste, e che addirittura il CNR dovrebbe denunciarmi per i danni che creo alla loro immagine”. L’Istec CNR di Faenza è talmente inesistente, che la direttrice della suddetta struttura, per evitare problemi, oltre a confermare di aver lavorato con me, (ma non sui vaccini, certo) ha deciso, senza nemmeno avvisarmi, di “votare la fine del rapporto di associatura” il mese scorso. La Direttrice ha pensato, invece, di comunicarlo alla stampa. A me fa molto piacere, perché finalmente chi continua a diffondere menzogne sul fatto che millantassi di essere Professore Associato al CNR, ha avuto la smentita diretta dalla stessa direttrice. Ora aspetto le scuse dell’Oca e dei suoi compagni di merende…dite che arriveranno? (Il testo del comunicato mandato dall’Istec-CNR a La Repubblica, a Il Secondo XIX e all’Oca sapiens, stando al quale nessuno del CNR ha lavorato con la dott. Gatti è riportato nella nota 5, e questo è l’unico articolo a lei dedicato.) Alla custode fa molto piacere che la dott. Gatti ne abbia documentato le “menzogne” con un paio di snapshot. Le consentono di rasserenare lei e i suoi amici di FaceBook e di ristabilire un clima natalizio da caldarroste, luminarie e pace in terra e nei cieli.

La ditta della dott. Gatti, spiegava la custode, era giustamente associata alle ricerche di Gatti, Montanari et al. in quanto aveva accesso al microscopio acquistato con la sottoscrizione del Movimento 5 Stelle (nota 6). Una pseudo-giornalista non si fida siti promozionali e ammette volentieri di non sapere se il CNR adotta ricercatori.

Il secondo capoverso riguarda non la dott. Gatti, ma il dott. Finelli, non il CNR, ma una fondazione che accusava la custode, non la dott. Gatti, di lederne la reputazione.

Nell’altra prova l’ellisse e la freccia verde sono della dott. Gatti alla quale sembra sfuggire che si tratta di una domanda (sembra che le sfuggano sempre).

Falsi e falsità sono documentate su PubPeer e nelle sentenze di varie Corti d’Appello, ma alla dott. Gatti duole innanzitutto l’accusa di aver millantato un titolo di “prof. associato al CNR”.

Nella realtà, la custode non si è mai permessa di scrivere alcunché sul suo curriculum. Si è limitata a segnalare che sulla rivista truffaldina di cui è redattrice, da gennaio 2016 dichiara di lavorare al “Dipartimento di Nanodiagnostica” del CNR sebbene risulti inesistente sia al CNR che a lei. Nel marzo scorso scriveva infatti a Oggi Scienza

Che io appartenga ad un fantomatico “Dipartimento di Nanodiagnostica” è cosa che mi era ignota fino a che non ebbi a leggere lo scritto di M.me Coyaud.

sebbene lo “scritto“– come il breve appunto dall’oca – precisasse con le parole dell’ufficio stampa del CNR:

Antonietta Morena Gatti è associata all’Istec-Cnr.

Nell’istituto, nessuno ha le competenze biomediche per studiare l’effetto dei vaccini. Per la dott. Gatti che non le ha nemmeno lei, è la condizione sine qua non per dimostrare che letali. La indigna che il gruppo di fisici e ingegneri di Faenza non siano dello stesso parere

Ma evidentemente, si preferisce non imboccare strade non solo impegnative ma che pongano dubbi su molto di quando fatto finora. […] Meglio poter dire con un inchino devoto “noi con quella roba non abbiamo niente a che fare.” Leucemia? SLA? Di quelle si può tranquillamente morire. Complimenti, Italia!

Ora l’Italia e in subordine i ricercatori l’Istec-CNR aspettano le scuse della dott. Gatti “e dei suoi compagni di merende… dite che arriveranno?”

Note

I lettori possono contribuire a un bel regalo di Natale cliccando “Donate” sul blog di Stefano Montanari. Molto particolareggiata, la sentenza spiega perché le varie perizie sono “scientificamente inconsistenti”, a volte con paragrafi di involontaria (?) comicità. In sinergia con il wolframio che, stando a un’altra scoperta della dott. Gatti e dei suoi co-autori, sarebbe un metallo diverso dal tungsteno. Qui procura allarme sulla malattia dello sperma infuocato da nanoparticelle tossiche e il calo demografico ch essa sta provocando in Italia e altri paesi ricchi, ma non nei popoli “sottosviluppati” così fortunati da vivere in una natura priva di nanoparticelle. “ La Dott.ssa Antonietta Gatti, nel periodo in cui è stata associata ad ISTEC-CNR, si è occupata di un progetto europeo su nano-inquinanti nelle piante. In tale ambito, così come successivamente alla conclusione del progetto, la Dott.ssa Gatti non ha svolto alcuna attività sui vaccini e le sue sperimentazioni condotte in tal senso nulla hanno a che vedere con le attività di ricerca di ISTEC-CNR. L’associatura della dott.ssa Gatti si è anche formalmente conclusa a fine ottobre 2017 per decisione del Consiglio di Istituto, stante l’assenza di attività in collaborazione con ISTEC-CNR. In dotazione all’università di Modena-Reggio Emilia dove un tempo la dott. Gatti era professore associato di ingegneria dei materiali per l’odontoiatria.

Purtroppo non ce l’ha più e i lettori del Parco sono caldamente invitati a regalarglielo per Natale donando qualche migliaio di euro, i 25 mila raccolti finora, circa un ventesimo di quelli necessari ed è probabile che una parte sia servita a pagare le spese legali del processo incautamente intentato alla prof. Sammartino.