Seconda puntata di In transito: l’ospedale

Il podcast In transito racconta il percorso che affronta chi, in Italia, non si riconosce nel genere o nel sesso assegnato alla nascita. Si tratta di un percorso lungo, complesso, a tratti sofferto, ma che al tempo stesso è ben codificato sia dalla legge che dai protocolli medici.

Attraverso le voci di professionisti che lavorano nell’ambito, e le storie delle persone che hanno vissuto una transizione in prima persona, abbiamo ripercorso le tappe di questo viaggio. Siamo partite da un consultorio specializzato, siamo passate per ambulatori di psicologi e medici, ci siamo sedute nella sala d’attesa di un reparto di chirurgia, nello studio di un’avvocata e nell’aula di un tribunale.

—-

Una volta che lo psicologo del consultorio dà il via libera, il percorso può proseguire all’ospedale (che nel nostro caso è quello di Cisanello, a Pisa). Qui la palla passa all’endocrinologo che, con uno psichiatra, valuta la situazione e prescrive gli ormoni. La terapia rappresenta un punto di non ritorno: gli ormoni infatti cambiano per sempre alcune caratteristiche fisiche e del carattere. Alcune, ma non tutte, perché per alcune persone il percorso prosegue con una o più operazioni chirurgiche.

La chirurgia è solo una possibilità, non una tappa obbligata del percorso, ma sono diverse le persone che ogni anno decidono di entrare nelle liste di attesa dei centri specializzati.