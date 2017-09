Un etere cosmico e terapeutico

IL PARCO DELLE BUFALE – In più occasioni la custode del Parco ha vantato le proprietà terapeutiche dell’acqua distillata, alcalinizzata, strutturata, informata, ionizzata, declusterizzata e variamente modificata. Di recente, una teoria sull’inesistenza dei buchi neri che non si può spiegare

perché presuppone l’esistenza dell’etere

le ha fatto venir in mente da un lato un possibile aumento delle persone che si prendono per nuovi Einstein, oggetto di una prossima ricerca, dall’altro l’acqua del rubinetto inspiegabilmente riempita di “etere cosmico”, ovvero di

bio-etere naturale, puro, armonizzato [che] è alla base della Vita; questo tipo di etere è in grado di: Aumentare la velocità di riparazione tissutale. Accorciare i TEMPI di guarigione. Chiamato con diversi nomi il BIOETERE è cioè in grado di OTTIMIZZARE I PROCESSI DI RIPARAZIONE, CRESCITA E DI EVOLUZIONE; ripristinando e potenziando le informazioni armonizzatrici la materia si riaggrega nella propria forma naturale seguendo lo schema ideale impiegando così il minor tempo possibile.

L’ottimizzazione è prodotta da una rondella d’acciaio da 219 euro più IVA, con dentro una batteria e “un microchip”

contenente Algoritmi di Riarmonizzazione Complessi; si tratta di un software in grado di generare un flusso eterico Toroidale.

Con sede a Fucecchio, la ditta AEtere’s di Andrea Amato e dell’osteopata Roberto Zucchelli, “uno degli studiosi di tecnologie sottili piu’ attivi al mondo“, vende rondelle, scatolette e i blocchetti metallizzati che

veicolano le informazioni e svolgono il loro lavoro attraverso i cavi dell’impianto elettrico che generano una vera e propria rete. Questa, assimilabile a un sistema circolatorio energetico intessuto nella struttura stessa dello spazio abitativo, connette lo strumento, “così in alto e così in basso”. In alto, al flusso di etere cosmico, in basso, alle fondamenta dell’edificio vale a dire al pianeta stesso, Gaia, chiudendo un cerchio.

La Casa diviene così il centro di un circuito risonante di energia eterica cosmo-tellurica e da esso ne è nutrita e armonizzata.

Per la precisione, lo diviene il circuito elettrico. In assenza delle scatolette AEtere’s infatti, l’elettricità è “sporca” e causa gravi patologie:

numerosi studi sul cosiddetto “sangue elettrico”, effettuati da medici e ricercatori con il microscopio in campo oscuro, hanno confermato questo impilamento degli eritrociti sottoposti a campi elettromagnetici.

Sui siti di AEtere’s e dei suoi partner come su PubMed la custode del Parco non ha trovato studi che lo confermino. Ne desume che siano coperti da segreto industriale.

Un sangue addensato mostra anche un calo della sua capacità di trasportare ossigeno verso le cellule. Generalmente una VES alta è interpretata come l’indizio di uno stato infiammatorio e infettivo. Ovviamente, nel caso del sangue magnetico la VES può essere alta senza che si sia in presenza di alcuna infezione.

Tout se tient

I sigg. Amato e Zucchelli forniscono consulenze e molta “formazione didattica” in “Energy Bionomics”, una delle nuove discipline tecnico-scientifiche di cui condividono l’esclusiva con le ditte “partner”:

Sols, con sede a Cormano, Ticino, ha un “dipartimento accademico” che

propone corsi di formazione e specializzazione in ambito E.B.B. (etheric energies and building biology), S.E.T. (subtle energy techologies) e Water techology [sic]

Luogo Armonico di Cremona vende corsi on line su FaceBook, ma la sua risonanza di Schumann come ogni link fornito su Twitter – following 5, che sia un record mondiale? – porta “allo shop”, confermando così l’elevata competenza dei suoi

professionisti specializzati in Energetic Buildin Biology (E.B.B), professionisti che operano da oltre 15 anni nell’ambito della comunicazione integrata e del web marketing

[Life] Vision Lab di Soyana Zurigo, casa madre della Sols di Cormano, vende

uno straordinario metodo, che determina la qualità cristallografica dell’energia, basato sulla delicatissima diagnosi dei fenomeni cristallografici ottenuti dopo il processo estrattivo SAT ad alta temperatura e dalle successive analisi microscopiche e fotografiche, in campo oscuro, ad alta definizione.

Ojas By Soyana Zurigo, cioè Life Vision Labs, ha messo a punto

un sistema di attivazione energetica, già utilizzato dalla federazione mondiale di sci [?], basato sul principio di interazione tra microcristalli di quarzo e metalli (rame e titanio), meticolosamente informatizzati su ordini vibrazionali fortemente armonici e sintropici, in grado di penetrare nell’acqua attraverso le tubature o di interagire con le matrici di energia cosmica associate alle direzionalita’ del Vastu.

La custode confessa di non aver approfondito le direzionalità del Vastu.

Fra i partner spicca Chanson Italia del solo Andrea Amato, rappresentante in Italia della Nero H2O

l’Acqua alcalina ionizzata

testata dal professor Alessandro Da Ponte et al. dell’Università di Udine sulla nazionale di sci nordico, e concorrente dell’AlkaWater del dott. Stefano Fais.

AEtere’s non indica se va ingerita in aggiunta o in alternativa a quella ottenuta con il Miracle PHI PHI e il

MAX PHI PHI, un dispositivo che produce un’acqua microclusterizzata, ionizzata, alcalinizzata ed energizzata con la tecnologia PHIWATER™ della AETERE’S™. Questi interventi garantiscono un’acqua super idratante e la più efficace contro i radicali liberi, conferendogli a titolo pieno “l’acqua ideale per lo sportivo”.

“Con il suo ph a 9,5, l’ ORP [potenziale di riduzione ossidativa] a -450 e cluster a 47Hz”, è una profilassi a tutto campo poiché

IPERTENSIONE, DIABETE, COLESTEROLO ALTO, IPERURICEMIA, OSTEOPOROSI E MALATTIE METABOLICHE IN GENERE, CANCRO E MOLTO ALTRO SONO IL RISULTATO DELL’ACIDITA’ CHE ACCUMULIAMO NEL NOSTRO CORPO.

Last partner but not least, oltre a vendere mobili Ambiente Ufficio di Saonara (Padova) installa

pacchetti di apparecchiature AEtere’s e Ojas (tecnologia Svizzera). L’intervento prevede inoltre un test di validazione scientifica degli effetti riscontrati nel tempo sul personale.

Se del personale facesse parte qualche lettore, manderebbe il risultato del test alla custode? Non per farsi i fatti suoi, sia chiaro. Servirebbe a convincere le istanze superiori a farle sistemare un pacchetto nella guardiola del Parco prima che gli eritrociti le s’impilino per sempre…

