Kevin Mitnick, i giorni del condor

PODCAST – È la storia di Kevin Mitnick, l’hacker che negli anni Novanta ha messo in scacco i sistemi di sicurezza delle Big Companies informatiche americane. La sua bravura fu causa della sua stessa rovina: sul New York Times il giornalista raccontò la storia di Mitnick, che ne fu lusingato al punto da osare sempre più in alto, troppo in alto.

