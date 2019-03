La Giornata Mondiale dell’acqua 2019

Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’acqua e il tema di quest’anno è “Leaving no one behind” (Non lasciamo indietro nessuno). Si ispira al sesto dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030: “garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie entro il 2030”.

Non lasciamo indietro nessuno è il tema di quest’anno per la Giornata Mondiale dell’acqua (22 marzo). Credits: www.worldwaterday.org Circa 4 miliardi di persone – quasi i due terzi della popolazione mondiale – soffrono di una grave carenza idrica almeno per un mese dell’anno. Credits: @Lisa Zillio Ogni giorno più di 700 bambini al di sotto dei cinque anni muoiono per malattie diarroiche prevenibili legate all’acqua e all’igiene. Credits: www.worldwaterday.org La scarsità d’acqua colpisce più del 40% della popolazione globale. Oltre 1,7 miliardi di persone vivono in bacini fluviali dove l’utilizzo d’acqua eccede la sua rigenerazione. Credits: @Lisa Zillio Per i 68,5 milioni di persone che sono state costrette a fuggire dalle proprie case, l’accesso ai servizi idrici sicuri è un problema urgente. Credits: www.worldwaterday.org Circa 159 milioni di persone raccolgono l’acqua potabile dalle acque superficiali, come stagni e corsi d’acqua. Credits: @Lisa Zillio Nel mondo, l’80% delle persone che devono utilizzare fonti d’acqua non sicure vivono nelle zone rurali. Credits: www.worldwaterday.org Almeno 1,8 miliardi di persone a livello globale utilizzano fonti di acqua potabile contaminate da escrementi. Credits: Thoxuan99 | Pixabay.com

Aprire il rubinetto e vedere scendere dell’acqua limpida, potabile e pronta per ogni uso che ne vogliamo fare è purtroppo per molti ancora un privilegio. Più di due miliardi di persone nel mondo vivono senza avere in casa quella che le Nazioni Unite chiamano “acqua sicura”. Con questa definizione si intende un servizio di acqua potabile gestito in sicurezza: acqua accessibile nei locali, disponibile quando necessario e priva di contaminazioni.

Nel 2010 le Nazioni Unite hanno dichiarato l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici uno dei diritti fondamentali dell’essere umano. Ognuno di noi, quindi, ha il diritto di poter accedere senza discriminazioni a fonti d’acqua potabile e pulita, per uso personale e domestico.

A quanti si stanno chiedendo “Sì, ma io che c’entro?”, la risposta è semplice: l’acqua è un bene prezioso per tutti noi, anche quando diamo per scontato che sia disponibile. E per questo non va mai sprecata. La prossima volta che lasciamo aperto inutilmente un rubinetto, pensiamo a chi per avere quell’acqua deve percorrere chilometri a piedi con delle taniche sulle spalle e sperare che una volta raggiunta non sia troppo inquinata.

