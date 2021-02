Correggere l’udito dei bambini grazie alla realtà aumentata

Chi ha provato un visore di realtà virtuale per videogiocare o per guardare un film sa quanto l’esperienza possa essere coinvolgente. Trovarsi immersi in un ambiente non ha nulla a che vedere con l’esperienza vissuta attraverso uno schermo.

Per contro, conosciamo tutti la sensazione che ci coglie quando andiamo in ospedale per visite o esami, quella leggera agitazione mista alla noia per l’attesa e per la ripetitività dei test cui dobbiamo sottoporci. Se i pazienti sono bambini, poi, il livello di difficoltà aumenta: per ottenere buoni risultati, occorre, per quanto possibile, farli sentire a proprio agio e cercare di incuriosirli.

Partendo da queste premesse, l’ospedale materno infantile Burlo Garofolo di Trieste ha unito la tecnologia d’avanguardia con la volontà di coinvolgere di più i bambini e di migliorarne gli esiti. Da qualche anno, chi deve sottoporsi a esami uditivi entra nella stanza di Matilde, una sala attrezzata con dispositivi sonori di ultima generazione nella quale, da poche settimane, i piccoli pazienti accedono con un visore di realtà virtuale.

Ologramma uditivo

“La stanza Matilde ha preso forma nel 2017 grazie a una donazione privata – racconta Eva Orzan, direttore dell’Audiologia e Otorinolaringoiatria della struttura triestina – All’inizio sfruttavamo la sola tecnologia Ambisonics, che è in grado di creare un ambiente sonoro tridimensionale molto accurato e di cui possiamo controllare e impostare i parametri”. Una sorta di “ologramma uditivo” in cui il piccolo paziente era immerso. Grazie ai 24 altoparlanti disseminati nella stanza, il medico poteva inviare segnali e registrare la reazione del bambino, interagendo con lui. “L’ascolto è una funzione “tridimensionale” – spiega Orzan – Il nostro sistema uditivo analizza costantemente il mondo sonoro che ci circonda per essere in grado di separare con facilità i segnali che ci interessano dai rumori che ci disturbano, di raggruppare e separare i segnali uditivi in flussi di informazione significativi in base alle caratteristiche acustiche e alle diverse direzioni da cui provengono”.

Quando interagiamo con altre persone in un ambiente molto rumoroso, attraversiamo la strada o cerchiamo di seguire la musica in una palestra con molto riverbero, stiamo sottoponendo i nostri sensi, quasi senza rendercene conto, a uno sforzo notevole. La stanza di Matilde ricrea questa complessità per intercettare i possibili problemi uditivi nei bambini e intervenire di conseguenza.

L’aiuto dell’intelligenza artificiale

Da qualche settimana la stanza di Matilde ha cambiato aspetto: sono aumentate le fonti sonore, grazie ai 48 altoparlanti Ambisonics e, soprattutto, i bambini entrano con un visore che simula situazioni di gioco. In questo modo non si troveranno più in una stanza spoglia, ma all’interno di uno scenario più sfidante. E il miglioramento non solo permette di rilassare i piccoli pazienti, ma assicura anche misurazioni più precise. “Abbiamo sviluppato un algoritmo in grado di registrare gli spostamenti minimi della testa dei bambini di fronte a uno stimolo sonoro, in modo che il clinico possa avere più dati a disposizione. Inoltre, è migliorata l’accuratezza con cui può impostare i parametri dei vari altoparlanti”, spiega Francesco Passador di Isonlab, l’azienda di Gorizia che ha sviluppato la parte informatica necessaria per far interagire i visori con gli stimoli sonori, fornendo in tempo reale un’enorme quantità di dati al medico.

La stanza di Matilde accoglie bambini dai 4 anni in su e il test dura una decina di minuti. Al piccolo vengono proposte varie combinazioni di suoni e lui deve capire da dove provengono e rispondere a alcune domande del medico. “La realtà virtuale fa sì che il bambino non sia condizionato da ciò che vede – racconta Passador – Inoltre, è presente una dimensione di gioco che dovrebbe rilassarlo. Abbiamo pensato a una cupola geoide immersa in quello che può sembrare un pianeta alieno”. Un’attenzione particolare è stata dedicata allo sviluppo di un mondo che non desse problemi in movimento. Uno dei difetti della realtà virtuale è infatti che può provocare vertigini e nausea quando ci si muove al suo interno.

Ottimizzare, tra dettagli e hardware

Il lavoro di Isonlab è quindi stato doppio: migliorare l’esperienza del paziente e i risultati ottenuti dal test. L’ottimizzazione delle scene è stata possibile grazie all’interazione dell’intelligenza artificiale con la realtà virtuale: “Abbiamo aumentato il numero di dettagli presenti, in modo da rendere tutto più realistico – continua Passador – È cresciuta anche la potenza di calcolo: la scena viene trasmessa in tempo reale in streaming e abbiamo dovuto massimizzare la resa dell’hardware”. Dal punto di vista software, invece, un’applicazione consente di raccogliere i dati con una precisione più alta e elaborarli in tempo reale in tre grafici che appaiono sul monitor del medico. In base a questi output, lo specialista può decidere come proseguire il test.

La stanza di Matilde non serve solo per le diagnosi, ma anche per misurare l’efficacia delle protesi: “Quando parliamo di disturbi dell’udito, non dobbiamo pensare solo a sordità profonde – dice Orzan – Anche una lieve ipoacusia o un udito asimmetrico tra i due lati può compromettere gravemente le abilità di ascolto, e rendere molto difficile la vita quotidiana, per esempio a scuola, in palestra, in sala mensa. Per questo motivo abbiamo bisogno di mettere alla prova la qualità delle nostre soluzioni protesiche e riabilitative in modo più dettagliato rispetto a quanto ci possono permettere i test audiometrici tradizionali. Simulare con maggiore precisione il mondo acustico di un bambino e di un ragazzo con deficit uditivo ci permette di aiutarlo con più efficacia nella sua vita quotidiana, sia dal punto di vista della comunicazione verbale, che del suo benessere personale”.

Articolo pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia.

Fotografie per gentile concessione Ospedale Burlo Garofolo