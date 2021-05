Forensis – la scienza del crimine: tossicologia forense

La tossicologia forense è una moderna tecnica analitica per isolare, identificare e quantificare la presenza di droghe in campioni forensi, che siano sangue, urine o campioni di cibo o di terreno, grazie alla cooperazione di diverse figure con il tossicologo: il chimico, il medico e il farmacista.

Lo sviluppo di questa scienza si deve allo spagnolo Mateo Orfila, che nel 1814 pubblicò il primo saggio di tossicologia generale. Egli fu anche coinvolto (in quanto venne convocato come esperto) nell’affaire Lafarge, il primo caso nella storia in cui in cui la tossicologia forense ha fornito all’accusa la prova per incastrare il colpevole. Oltre a Orfila, è sicuramente da citare John Marsh, lo studioso inventore dell’omonimo test, che ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo della tossicologia forense.

La tossicologia forense è oggi utilizzata in diversi ambiti civili e penali: dall’analisi del sangue della vittima di omicidio per rilevare eventuali tracce di veleno a test sull’abuso di droga nello sport o alla guida, fino all’inquinamento ambientale doloso.

I farmaci piĂą comunemente presi di mira sono anfetamine, benzodiazepine, cannabis, cocaina e oppiacei, ma possono coinvolgere tutte le sostanze illecite come gli stupefacenti o anche, naturalmente, i veleni. Le moderne tecniche di rilevamento di queste sostanze nel corpo umano si affidano soprattutto alle analisi di dosaggio immunologico e alla spettrometria di massa.

