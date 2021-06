Forensis – la scienza del crimine: tracce di sangue

Il primo caso della storia risolto grazie alle tracce di sangue risale al 1514, quando un finto suicidio fu infine dichiarato omicidio grazie all’analisi proprio delle tracce ematiche sulla scena del crimine.

Il primo studio scientifico sugli schizzi di sangue fu pubblicato nel 1895 dal Dr. Eduard Piotrowski dell’Università di Cracovia, in Polonia, poi, negli anni ’30, un patologo forense scozzese, John Glaister, distinse le macchie di sangue in 6 differenti categorie.

Oggi gli scienziati forensi che si occupano di analizzare le tracce di sangue sulla scena del crimine sono in grado di risalire a tantissime informazioni, come il tipo di violenza che ha generato la traccia di sangue, il punto di origine del sanguinamento nello spazio, la distanza tra il punto d’impatto e la traccia ematica, l’identificazione dell’arma utilizzata, la posizione di assassino e vittima, i movimenti degli stessi durante e dopo l’aggressione. Tutto ciò si può comprendere grazie all’analisi di forma, dimensione, volume, numero e distribuzione delle macchie di sangue nella zona analizzata. Biologia, fisica, matematica, chimica e statistica sono tutte discipline fondamentali per lo studio delle macchie di sangue sulla scena del crimine.

Grazie soprattutto alla Bloodstain Pattern Analysis (BPA), le tracce di sangue possono fornire indizi fondamentali per la risoluzione dei casi criminali.

