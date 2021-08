Prima puntata di In transito: Consultorio Transgenere

Il podcast In transito racconta il percorso che affronta chi, in Italia, non si riconosce nel genere o nel sesso assegnato alla nascita. Si tratta di un percorso lungo, complesso, a tratti sofferto, ma che al tempo stesso è ben codificato sia dalla legge che dai protocolli medici.

Attraverso le voci di professionisti che lavorano nell’ambito, e le storie delle persone che hanno vissuto una transizione in prima persona, abbiamo ripercorso le tappe di questo viaggio. Siamo partite da un consultorio specializzato, siamo passate per ambulatori di psicologi e medici, ci siamo sedute nella sala d’attesa di un reparto di chirurgia, nello studio di un’avvocata e nell’aula di un tribunale.

Il nostro viaggio parte dal Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini. Il Consultorio è un centro pubblico, che offre servizi di accoglienza, informazione e consulenza. Qui, chi vuole intraprendere il percorso di transizione, o anche solo chi cerca risposte ai propri dubbi, trova un’equipe completa: esperti, medici, psicologi, mediatori culturali e legali specializzati.

Nel 2008, quando ha iniziato la sua attività, il Consultorio Transgenere di Torre del Lago era il secondo in Italia, dopo quello di Bologna. Ancora oggi rappresenta un’eccezione e un’eccellenza: le strutture di questo tipo nel nostro Paese si contano sulle dita di una mano.

di Michela Perrone e Viola Bachini

