Terza puntata di In transito: il tribunale

Il podcast In transito racconta il percorso che affronta chi, in Italia, non si riconosce nel genere o nel sesso assegnato alla nascita. Si tratta di un percorso lungo, complesso, a tratti sofferto, ma che al tempo stesso è ben codificato sia dalla legge che dai protocolli medici.

Attraverso le voci di professionisti che lavorano nell’ambito, e le storie delle persone che hanno vissuto una transizione in prima persona, abbiamo ripercorso le tappe di questo viaggio. Siamo partite da un consultorio specializzato, siamo passate per ambulatori di psicologi e medici, ci siamo sedute nella sala d’attesa di un reparto di chirurgia, nello studio di un’avvocata e nell’aula di un tribunale.

—-

Un punto che accomuna praticamente tutti i percorsi di transizione, è il tempo. Da quando le persone prendono coscienza della propria condizione a quando iniziano a vivere un’esistenza che sentono propria, fino ad arrivare a stringere tra le mani una nuova carta di identità, passano anni.

Il percorso legale, che si svolge in parallelo a quello di transizione fisica, è regolato da una legge che in Italia risale al 1982 e che prevedeva l’obbligo dell’operazione chirurgica.

Dal 2015, però, la situazione è cambiata: una serie di sentenze emanate dai tribunali nazionali e dalla Corte costituzionale e di cassazione hanno specificato che l’intervento è una scelta della persona e non una tappa obbligata nel percorso di transizione legale.

Cliccate sul player per ascoltare il podcast!

di Michela Perrone e Viola Bachini