Messaggio dell’editore

Cari lettori, cari autori, cara Direttrice Livia Marin,

per prima cosa desidero ringraziare tutti per il contributo che hanno dato al lungo successo di questa testata. OggiScienza ha avuto una vita gloriosa, ma che necessariamente era giunta alla sua fine: dopo un intero anno di ricerca e riflessione non sono emersi nuovi scenari sostenibili per la rivista, per rinnovarla (cosa necessaria dopo tanto tempo) e nello stesso tempo renderla sostenibile economicamente.

Ma questo non è uno stop definitivo.

Tutto il patrimonio di articoli della rivista rimarrà disponibile online su un sito web statico, possibilmente esplorabile; ma soprattutto dall’esperienza del magazine nasceranno nuovi prodotti editoriali, grazie alla collaborazione tra SISSA Medialab (che ha prodotto la rivista per ben 12 anni) e Scienza Express, la casa editrice specializzata in comunicazione della scienza che tutti voi sono sicuro conoscete. Restate connessi: presto vi daremo maggiori notizie di questi nuovi progetti.

Nel frattempo, a nome del CdA e del Consiglio Scientifico di SISSA Medialab, grazie a tutti e arrivederci.

Aldo Rampioni

CEO SISSA Medialab