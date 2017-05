Il record del Prof. Carpinteri

IL PARCO DELLE BUFALE – Per la prima volta al mondo, una rivista scientifica ritratta fieramente le pubblicazioni di un suo direttore.

Il presente articolo è stato ritirato dall’Editore, e dall’Associazione Italiana di Meccanica teorica e applicata in accordo con il direttore, per motivi di conflitto di interessi. Nell’impegno di far rispettare l’integrità scientifica, abbiamo deciso di ritirare l’articolo perché il processo editoriale era stato compromesso.

L’editore Springer precisa che le ritrattazioni avvengono anche senza l’assenso degli autori in caso di

violazione dei codici etici professionali, quali sottomissioni multiple, attribuzione fasulla ad autori, plagio, uso fraudolento dei dati e simili.

Verificata così la congruità della decisione con le norme aziendali, la custode ha cliccato indietro. Mentre lo stupore sempre più certo le sganciava la mascella inferiore che le fracassava l’astragala sinistra, scopriva che erano ritrattati anche

Per una strana coincidenza, con altri 11 di cui la sorte è ignota, tutti erano stati ricevuti e pubblicati tra gennaio 2013 e luglio 2014, quando il prof. Carpinteri era il direttore di Meccanica. Certo, erano un filino in conflitto con gli interessi di una rivista specializzata in ingegneria meccanica che prende in considerazione unicamente “lavori originali”. Dieci trattavano di fisica delle reazioni piezonucleari e spesso suscitavano un déjà vu. Firmati da autori diversi o in ordine diverso, la custode li aveva déjà visti sul sito di editori predoni e in atti di conferenze.

Il suo prediletto, noto come “Full Research Paper” sulla Sindone, per esempio, compariva nel luglio 2012 da Academic Press, in una raccolta di atti, su arXiv (il deposito che il prof. Carpinteri chiama “rivista internazionale”) e nel febbraio 2014 su Meccanica.

Grazie questo “processo editoriale”, il prof. Carpinteri vanta oggi 791 pubblicazioni e prosegue nella brillante carriera, sebbene non sia più presidente dell’Istituto Nazionale di Ricerca in Metrologia (INRiM) e le onorificenze elencate nei suoi cv si siano ridotte inspiegabilmente da 18 a 6.

Quanto al Politecnico di Torino che ha adottato il codice etico europeo per i ricercatori, nel novembre 2013

la Commissione Europea (gli) ha conferito il logo “HR Excellence in Research” premiando l’impegno nell’attuazione dei principi della Carta e del Codice.

Del codice fa parte anche la preferenza per l’open access che su Meccanica costa 2.200 euro più IVA ad articolo. Se quelli ritrattati erano in open access come il Full Research Paper sulla Sindone-IV, l’impegno merita senz’altro un premio.

Ora la custode aspetta che il prof. Carpinteri quereli per diffamazione l’editore Springer, l’Associazione Italiana di Meccanica Teorica e Applicata e il nuovo direttore di Meccanica. Così raggiungeranno a San Vittore il prof. Puppin del Politecnico di Milano e 15 giovani e avvenenti colleghi, quelli di Oggi Scienza con l’aggravante del disegno criminoso e della blasfemia.