L’aritmetica alternativa del prof. Zichichi

IL PARCO DELLE BUFALE – Il 5 luglio dall’alto delle prestigiose colonne del Giornale, il prof. Zichichi e venti fisici teorici e delle particelle sfidavano gli scienziati “ciarlatani” a trovare più adesioni a sostegno delle proprie “eco-bufale” sul clima, e concludevano

Si attendono smentite.

A che cosa non era chiaro, comunque per conto dei 66 ricercatori del comitato scientifico del WWF-Italia, Roberto Da Novaro spiegava con delicatezza ai lettori del Giornale che contrariamente a quanto sostenuto dagli sfidanti, i cambiamenti climatici erano già in atto.

Nel frattempo i ricercatori che collaborano a Climalteranti venivano colpiti da andreottite, un’iperattività della neocorteccia che porta a pensar male. Raggiunti da stranieri, in 37 chiedevano ai venti “cari colleghi” che cosa avessero firmato perché sul Giornale l’articolo del prof. Zichichi non era distinguibile dal loro appello. Scusate il disturbo e best regards.

Quindici non hanno risposto. Come riassume la squadra sfidata in

cinque stranieri chiarivano che cosa andava smentito: non avevano mai firmato niente del genere, erano spiaciutissimi per gli insulti e desideravano farlo sapere.

Qualcuno ricordava che poco tempo fa, durante un seminario tenutosi al Centro Ettore Majorana di Erice, giravano vari appelli di cui uno di “cinque righe in inglese”:

si parlava di agire con più forza contro l’inquinamento atmosferico, ma non si diceva niente delle particolari opinioni del Prof. Zichichi sulla scienza e sugli scienziati del clima.

In attesa che il Giornale pubblichi la foto delle cinque righe con le firme originali, 66 + 37 + 5 fanno 108 per le scienze del clima a 0 per le zichicche… con il resto di 15.

Si attendono smentite, cont.

