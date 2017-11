La favola etico-quantistica della piramide Lemuriana

IL PARCO DELLE BUFALE – Ai 40 o 88 mila fedeli che gli donano un euro/mese più un obolo ogni tanto, l’imprenditore Pasqualino Maurizio Sarlo di Treviso ora residente in Ticino e titolare del COmitato Etico per un Mondo Migliore, vende dal 2015 una “Favola etica”: la promessa di versare a ciascuno di loro 3000 euro/mese nel 2016, poi dimezzati e rinviati al 2017 e ora al 2018.

Televisioni, quotidiani e denunce alle Procure hanno svelato una finanza creativa, ma non le imprese che rendono 1500 volte il capitale elargito loro dalla presidente Maura Luperto

Responsabile servizio di alcologia ospedale di Padova nel decennio ’90/2000. Collaborazione con l’istituto Riza di medicina psicosomatica di Milano. Consulente tecnico del tribunale di Padova

dal fondatore Sarlo che

Per oltre 31 anni, formato dai maggiori saperi del nostro tempo, ha lavorato al Progetto “Mondo Migliore” di cui COEMM International ne è espressione concreta. Siede presso il Senato Accademico dell’Università Popolare degli Studi di Milano

e dal vice-presidente Alessandro Bacchin.

La suddetta Università vende per 4.900 euro/anno lauree contestate dal MIUR e non ha un Senato Accademico, comunque “cambia il mondo in meglio”. Al pari della gestione aziendale e della poltrona accademica, le consulenze in tribunale offrono l’occasione di incontrare alcuni Re Mida, ma come distinguerli dagli inquisiti poco frequentabili?

La soluzione sta in un comitato scientifico di tutto rispetto formato dal Tenente Colonello Ing. Arnaldo Uccella della ditta Itamia, il quale progetta vasche di plastica da 500 a 25 mila euro per colture idroponiche di ortaggi, in collaborazione con l’Università di Padova o forse no.

Pochi giorni fa, l’alt.uff. delle FFAA ha scritto alla custode del Parco che

L’acquaponica, l’auto e tanti straordinari progetti possono davvero cambiare il mondo, basterebbe trovare persone che riescono a guardare un po più in la del proprio naso e che credano nelle buone idee.

Le sue cambieranno sicuramente il mondo, ma nemmeno un guru amato quanto il signor Sarlo riuscirebbe a vendere ai seguaci una lattuga da 1 euro a 1500 più costi di produzione e distribuzione. Sebbene entrambi mantengano segreta la destinazione dei milioni raccolti fin qui, talvolta sono destinati ad attività “per un mondo migliore” provviste di un sito web.

La custode ha pertanto guardato “un po più in la del proprio naso” e ora si sente di affermare senza tema di smentite che l’impresa medico-sanitaria RQI® e relativo Q Institute® di proprietà dei dott. Marco Fincati, “laureato in scienze statistiche a Padova” nonché “referente nazionale per la Formazione del COEMM”, ed Enrico Caldari, “laureato in Scienze Statistiche e dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale”, hanno un tasso eccezionale sia di a) fantascienza che b) di rendimento.

a) Oltre a video educativi gratuiti, propongono acqua informazionale, alimentazione vibrazionale e rispettiva Q Food “(atttraverso biotecnologie olistiche)”, e biotecnologie olistiche nel senso di

dispositivi che assicurano un ri-equilibrio delle frequenze e dei flussi energetici del nostro corpo

Come centinaia di altri, dalle semplici scatolette Quantum ai sofisticati dischetti Tao Patch con quantum dots, nanotubi di carbonio ed “elettronica a stato solido”, i dispositivi si basano sulla fisica di Emilio Del Giudice, il teorico della fusione fredda e della memoria dell’acqua. Però il metodo RQI (Riequilibrio Quantico Integrato)® richiede in più una comunicazione con l’inconscio che viene insegnata in quattro video.

Oltre a consentire di auto-guarirsi dal cancro, il dialogo con l’inconscio ha le seguenti proprietà terapeutiche:

aumento del benessere generale e detossinazione dell’organismo da METALLI PESANTI e TOSSINE. Attivazione del potere auto-curante del corpo per la risoluzione di problemi specifici. Riduzione degli effetti dell’ELETTROSMOG e delle contaminazioni dell’ambiente. Riduzione rapida di dolori, infiammazioni, allergie e squilibri fisici. Incremento di forza, equilibrio ed elasticità del corpo, ad ogni età. Miglioramento del sonno e del riposo. Aumento della serenità, pace interiore ed energia vitale. Miglioramento delle prestazioni mentali, fisiche, professionali e sportive. Riduzione dell’invecchiamento cutaneo e cellulare. Ottenimento del peso forma e dell’equilibrio intestinale. Riduzione della percezione di Ansia e Stress quotidiani. Rilascio di paure, traumi e preoccupazioni. Aumento dell’Autostima e della Comunicazione a livello familiare e lavorativo. Aumento del senso di realizzazione, appagamento ed equilibrio interiori.

b) Di per sé, i benefici non si discostano da quelli offerti da medicine alternative con un rendimento più modesto. Ma il metodo RQI® fa di più. Trasforma ogni iscritto al suo sito in un “imprenditore Illuminato” o, se preferisce l’ozio, in un “investitore Illuminato” rivelandogli

i Segreti della Piramide Lemuriana

Ottieni finalmente benessere materiale, crescita economica straordinaria

e risultati eccezionali con RQI® Ricchezza Quantica

e con i video gratuiti in cui

Enrico Caldari ti spiega perchè alcune persone ottengono denaro e successo dove altri perdono (es.: in borsa, nel trading, con gli immobili), e come capire perchè tu non ce l’hai ancora fatta e come iniziare a guadagnare davvero coi tuoi Investimenti.

Invece è a pagamento il corso di quattro giorni in albergo 5 stelle grazie al quale si diventa Facilitatore Certificato RQI® come il duo Caldari & Fincati o Serlo & Luperto. E altrettanto ricchi. Dato lo stretto legame con il COEMM, il termine “piramide” sembra appropriato.

