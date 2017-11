La bufala dei vaccini per sterilizzare la popolazione

IL PARCO DELLE BUFALE – Un mese fa, il movimento mondiale contro le vaccinazioni attribuiva a un complotto di BigPharma la ritrattazione di un articolo che i suoi scienziati prediletti, Chris Shaw e Lucija Tomljenovic avevano pubblicato senza saperne nulla. Forse per riscattarsi, gli autori ne pubblicavano uno ancora più complottista sull’Open Access Research Journal, una rivista fra le meno costose dell’editoria predona.

Questa volta collaborano con

il vescovo Stephen Karanja e il dott. Wahome Ngare, presidente il primo e portavoce il secondo della Kenya Catholic Doctors Association (KCDA) che lotta contro la pianificazione delle nascite, l’omosessualità e altre diaboliche invenzioni tra cui i preservativi che infettano gli utenti con l’HIV, e i vaccini;

l’amico John Oller Jr, creazionista di tendenza “Terra giovane” poco noto in Italia malgrado la sua teoria sulla diffusione delle lingue dopo il crollo della torre di Babele uscita su Answers in Genesis, e due sue studentesse all’università della Louisiana.

Lo studio raccoglie comunicati della Chiesa cattolica, notizie tratte da giornali, blog e volantini della KCDA sulla sterilità permanente e gli aborti indotti nelle donne keniote immunizzate contro il tetano nel 2013-2015. Sostiene che nel vaccino l’Organizzazione Mondiale della Sanità e Bill Gates avevano fatto aggiungere da Big Pharma un’enorme dose di anticoncezionale (beta-hCG, l’ormone della gravidanza – nota 1) com’era accaduto con altri vaccini nelle Filippine vent’anni prima e come accade ancora oggi nei paesi in via di sviluppo.

Lo dimostrano, sostengono Oller et al., le analisi chimiche di sei fiale del vaccino e quella del sangue di una vaccinata. Erano state trasmesse dai vertici della Chiesa cattolica al governo il quale, non avendo registrato alcun calo di fertilità, le aveva trasmesse all’OMS che aveva subito fatto una verifica. Le analisi del vaccino erano sbagliate (nota 2) e il sangue della

signora St. Michael aveva valori [dell’ormone] normali rispetto a quelli di riferimento per le donne non incinte. Non è stato usato alcun controllo, ma sarebbe stato interessante avere i risultati per l’acqua di rubinetto.

Come altri ormoni, viene eliminato ed è presente in traccia nell’ambiente.

Perché [il beta-hGC] legato alla tossina del tetano produca anticorpi in grado di agire da contraccettivo, sarebbe necessario somministrarne almeno 100-500 microgrammi

vale a dire oltre un litro di vaccino.

Per Chris Shaw, Lucija Tomljenovic e co-autori quella verifica è pura invenzione. Conferma che con l’aiuto di Big Pharma e dell’altrettanto diabolico Gates l’OMS starebbe commettendo in Africa sub-sahariana e altrove un lento e deliberato sterminio. Nonostante la vaccinazione della maggioranza delle keniote in età riproduttiva, dal 2013 al 2016 la popolazione del Kenya è aumentata dell’8%, il ragionamento non fa una piega. O forse una, piccolina. Big Pharma è capace di abusi tremendi pur di aumentare la clientela, si sa, ma pur di eliminarla?

Dagli anni Novanta si fa davvero ricerca su un vaccino “immunocontraccettivo” basato sul beta-HGC e un frammento di tossina del tetano, perché l’ormone da solo non produce una reazione immunitaria – i propri anticorpi – sufficiente. Negli esperimenti clinici condotti finora, risulta prevenire la gravidanza per periodi molto brevi. I cinque laboratori di altrettanti ospedali cattolici hanno usato un test per il siero umano, non per i vaccini, e hanno trovato sostanza ignota con valori tra 1 e 4000…

