Gli effetti dell’aria condizionata sull’ambiente (e sulla salute)

AMBIENTE – Un gruppo di ricercatori dell’università del Wisconsin-Madison prevede che, solo negli Stati Uniti orientali, nel 2050 saranno migliaia le morti attribuibili all’inquinamento causato dai climatizzatori. L’analisi è descritta in un articolo pubblicato sulla rivista PLOS Medicine, che ha dedicato un’edizione speciale al rapporto tra cambiamenti climatici e salute.

Lo studio ha combinato le proiezioni di cinque diversi modelli, utilizzati per prevedere quale sarà l’aumento del consumo di energia nel periodo estivo nei prossimi anni. Jonathan Patz, ricercatore dell’università del Wisconsin-Madison che ha guidato l’analisi, spiega che l’uso di condizionatori sarà fondamentale per salvare vite umane durante le ondate di calore, sempre più frequenti e intense. Ma se l’uso di energia continuerà a dipendere dai combustibili fossili, ci saranno delle conseguenze in termini di salute umana.

La qualità dell’aria rappresenta un grande problema per la salute pubblica, spiega Tracey Holloway, che ha partecipato alla ricerca. Diversi studi hanno identificato una relazione tra l’aumento delle temperature e inquinamento atmosferico. A temperature più alte, ad esempio, alcune piante vengono stimolate a produrre composti organici volatili (COV), precursori di polveri sottili. Temperature elevate e luce del sole favoriscono, inoltre, reazioni che portano alla formazione dell’ozono. Le concentrazioni di inquinanti diminuiscono con l’aumento di precipitazioni, mentre l’umidità può stimolare la formazione di PM 2,5 . Altri lavori hanno considerato l’impatto del riscaldamento globale sulla qualità dell’aria, tenendo conto delle emissioni dovute a fenomeni naturali (ad esempio generate durante gli incendi oppure dal suolo) e di quelle causate dall’uomo.

Il lavoro pubblicato su PLOS Medicine ha preso in considerazione il maggiore uso di climatizzatori, un fattore non ancora studiato, e ha confermato che potrebbe peggiorare questa situazione. Il consumo di combustibili fossili utilizzati per rinfrescare gli edifici, infatti, causerebbe un ulteriore aumento della concentrazione di inquinanti. I modelli utilizzati nello studio hanno calcolato che il 3,8% dell’aumento complessivo di PM 2,5 e il 6,7% dell’aumento di ozono sarebbero dovuti all’uso dei climatizzatori. Secondo i ricercatori, negli Stati Uniti orientali, ogni anno sarebbero 13.000 le morti causate dall’aumento di particolato atmosferico e 3.000 quelle dovute all’aumento di concentrazione di ozono. La maggior parte delle morti può quindi essere attribuita a processi naturali come la chimica atmosferica o le emissioni naturali, che a loro volta sono influenzate dall’aumento di temperatura. Ma circa mille di esse potrebbero essere dovute al consumo di energia legato all’uso di condizionatori.

Secondo i ricercatori, i risultati dello studio sottolineano la necessità di un cambiamento verso fonti di energia più sostenibile e verso impianti di condizionamento dell’aria più efficienti. La richiesta di energia si potrebbe ridurre migliorando l’isolamento degli edifici, che negli Stati Uniti orientali sono responsabili del 60% dei consumi, oppure installando strumenti di climatizzazione più funzionali. “La risposta è l’energia pulita”, aggiunge David Abel, primo autore dello studio. Come confermano studi precedenti, infatti, in alcune regioni orientali degli Stati Uniti l’uso di energia solare ha contribuito a diminuire la concentrazione di PM 2,5 del 17%.

