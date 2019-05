20 maggio 1990: 29 anni fa la prima immagine da Hubble

È l’immagine di una piccola parte di spazio al centro dello Hubble Ultra Deep Field nella costellazione della Fornace, che mostra la più profonda visione ottica nello spazio. La nuova immagine XDF a colori raggiunge galassie molto più deboli e include esposizioni molto profonde, consentendo nuovi studi sulle prime galassie nell’universo. Immagine pubblicata il 25 settembre 2012. Crediti NASA / ESA / G. Illingworth, D. Magee, and P. Oesch (University of California, Santa Cruz) / R. Bouwens (Leiden University) / the HUDF09 Team

In questa immagine si vede un alone di luce in espansione attorno a una stella variabile, chiamata V838 Monocerotis (V838 Mon). Nel gennaio del 2002 V838 Mon divenne 600000 volte più luminosa del sole per poi tornare alla sua normale luminosità nell’aprile dello stesso anno. Le cause di questo comportamento sono ancora incerte. V838 Mon si trova a circa 20000 anni luce di distanza dalla Terra nella direzione della costellazione dell’Unicorno (Monoceros). Immagine pubblicata il 4 marzo 2004. Crediti: NASA / ESA / the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)