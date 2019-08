Cartoline di scienza dal Salento: il laghetto della cava di bauxite

Il protagonista della seconda puntata di Cartoline di scienza, un viaggio in podcast attraverso l’Italia, è il laghetto della cava di Bauxite di Otranto: siamo nel comune più a Est d’Italia, in provincia di Lecce, nel cuore del Salento. A solo un chilometro e mezzo dal centro abitato, questo luogo leggermente defilato dalle principali attrazioni turistiche della zona è molto suggestivo, grazie al suo aspetto selvaggio e un po’ irreale. Come si può intuire dal nome, questo laghetto dalle verdi acque cristalline si è formato in una cava di bauxite dismessa, che, una volta abbandonata, si è riempita di acqua dolce e quindi popolata di flora e fauna lacustri.

Dopo aver ammirato il panorama e scattato qualche doverosa fotografia, si può proseguire la passeggiata verso Nord per meno di due chilometri: si arriverà così alla cosiddetta Torre del Serpe. Nata probabilmente in epoca romana con la funzione di faro, deve il suo nome alla leggenda locale secondo cui un serpente saliva ogni notte in cima alla torre per bere l’olio della lanterna del faro. Se il cielo è limpido, dalla vicina scogliera è possibile vedere le coste dell’Albania.

Se si vuole tornare in centro non mancano i luoghi interessanti da visitare, oltre al mare e al cibo tipico nelle tante trattorie della zona. È doverosa una visita alla Cattedrale di Santa Maria Annunziata, edificata nell’XI secolo, nota per il mosaico pavimentale che raffigura un maestoso albero della vita, e per la cripta, costruita a imitazione della moschea di Cordova e caratterizzata dalle settanta colonne tutte diverse. Ma la principale attrazione della Cattedrale sono le reliquie dei martiri di Otranto, gli ottocento cittadini decapitati dai Turchi nel 1480 sul colle della Minerva. I resti sono conservati, ben visibili, in sette grandi teche di vetro dietro l’altare della navata destra, nella cappella chiamata, appunto, “dei martiri”.

Anche il Castello Aragonese, costruito alla fine del XV secolo, merita una visita. La struttura severa e i bastioni imponenti hanno ispirato anche un romanzo, Il castello di Otranto di Horace Walpole, pubblicato nel 1764 e considerato il primo romanzo gotico in letteratura.

