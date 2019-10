Wildlife Photographer of the Year 2019: i vincitori

Con un’immagine che racchiude in sé umorismo e orrore, intensità e drammaticità della natura, è il fotografo cinese Yongqing Bao il vincitore del Wildlife Photographer of the Year 2019, l’annuale concorso organizzato dal Museo di Storia naturale di Londra. La fotografia si intitola The Moment e ritrae una volpe tibetana e una marmotta nell’immobilità di uno scambio di sguardi prima dell’azione che porterà a una lotta per la vita.

«Da un punto di vista fotografico è semplicemente il momento perfetto» ha detto la presidente della giuria Roz Kidman Cox. «La potenza espressiva delle posizioni ti folgora e il filo di energia tra le zampe alzate sembra tenere i protagonisti in un equilibrio perfetto. Sono rare le immagini che ritraggono l’altopiano del Tibet, nella provincia del Qinghai, ed è eccezionale esser riusciti a immortalare in un’azione così intensa due specie chiave per l’ecologia di questa regione – la volpe tibetana e la marmotta».

Il quattordicenne Cruz Erdmann ha trionfato nella categoria giovani, con un’immagine che raffigura un calamaro iridescente, fotografato durante un’immersione notturna al largo di Sulawesi, in Indonesia.

«Immergersi nel buio, trovare questo bellissimo calamaro e saperlo fotografare così elegantemente da rivelarne le meravigliose forme e colori, richiede tanta abilità. Che magnifico risultato per un fotografo così giovane» ha commentato Theo Bosboom, fotografo naturalista e membro della giuria del WPY55.

Una selezione di 100 immagini tra le 48mila fotografie pervenute, comprese le vincitrici delle 16 categorie in concorso, sarà esposta al Museo di Storia Naturale di Londra, dal 18 ottobre 2019.

Le selezioni per la prossima edizione – la numero 56 – inizieranno il 21 ottobre 2019 e sono aperte a fotografi professionisti e amatori, di ogni età.

Di seguito una gallery con una selezione di immagini tratte dalle fotografie vincitrici di quest’anno.

Night glow di Cruz Erdmann, Nuova Zelanda, vincitore della categoria 11-14 anni. Un calamaro iridescente fotografato durante un’immersione notturna al largo di Sulawesi, in Indonesia. © Cruz Erdmann/Wildlife Photographer of the Year Humming surprise di Thomas Easterbrook (Regno Unito) vincitore della categoria fino ai 10 anni. Una sfinge del galio o sfinge colibrì (Macroglossum stellatarum) fotografata in Francia, durante una vacanza. © Thomas Easterbrook/Wildlife Photographer of the Year Early riser di Riccardo Marchgiani, Italia, vincitore della categoria 15-17 anni. Una femmina di babbuino Gelada con il suo cucciolo di una settimana, fotografati in Etiopia, nel Parco Nazionale del Simien. © Riccardo Marchgiani/Wildlife Photographer of the Year Pondworld di Manuel Plaickner, Italia, vincitore della categoria Anfibi e Rettili. Rane durante il periodo dell’accoppiamento in Alto Adige, Italia. © Manuel Plaickner/Wildlife Photographer of the Year Land of the eagle di Audun Rikardsen, Norvegia, vincitore della categoria Comportamento: uccelli. Un’aquila reale plana su un vecchio ramo che il fotografo aveva posizionato, nella speranza che questa potesse utilizzarla come vedetta, cosa che poi è successa. The architectural army di Daniel Kronauer, USA, vincitore della categoria Invertrebrati. Una colonia di formiche nomadi, fotografata in Costa Rica. © Daniel Kronauer/Wildlife Photographer of the Year The equal match di Ingo Arndt, Germania, vincitore della categoria Comportamento: mammiferi. Un puma attacca un guanaco nella regione di Torres del Paine nella Patagonia cilena. © Ingo Arndt/Wildlife Photographer of the Year Tapestry of life di Zorica Kovacevic, Serbia/USA, vincitore della categoria Piante e funghi. I rami di un cipresso di Monterey a Pinnacle Point, nella Riserva Naturale dello Stato di Point Lobos, California, USA, adornati da alghe e licheni. © Zorica Kovacevic/Wildlife Photographer of the Year The huddle di Stefan Christmann, Germania, vincitore della categoria Wildlife Photographer of the Year Portfolio Award. Siamo in Antartide, nella baia di Atka, e questo è un gruppo di pinguini imperatori maschi che si proteggono dal freddo. © Stefan Christmann,/Wildlife Photographer of the Year Snow-plateau nomads di Shangzhen Fan, Cina, vincitore della categoria Animali nel loro ambiente. Un gruppo di maschi chiru (antilope tibetana) fotografato nella Riserva Naturale degli Altun Shan, in Cina. © Shangzhen Fan/Wildlife Photographer of the Year The rat pack di Charlie Hamilton James, Regno Unito, vincitore della categoria “Urban wildlife”. Ratti a Pearl Street, Lower Manhattan, New York © Charlie Hamilton James/Wildlife Photographer of the Year Creation di Luis Vilariño Lopez, Spagna, vincitore della categoria Habitat della Terra. Le lingue di lava rosso fuoco fluiscono nell’Oceano Pacifico durante l’eruzione di uno dei vulcani più attivi al mondo, il Kîlauea, nelle Hawaii. © Luis Vilariño/Wildlife Photographer of the Year

