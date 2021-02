È possibile determinare se una persona sta mentendo semplicemente misurandone la pressione sanguigna, il battito cardiaco, la respirazione e la sudorazione? Secondo i sostenitori della validità del poligrafo, sì. Eppure ci sono studi che sostengono che la macchina della verità non sia per nulla affidabile, in quanto i cambiamenti fisici precedentemente elencati possono essere causati da diversi motivi, non necessariamente dallo stress che provoca mentire.

Inoltre, queste reazioni fisiche possono differire sottilmente o radicalmente tra gli individui, specialmente per le persone con un disturbo mentale, come i disturbi d’ansia. Non solo: ciò che sta alla base del poligrafo è che l’interrogato sia consapevole di mentire, cosa che non può avvenire se la persona non è mentalmente in grado di capire cosa sia una bugia, come può accadere per chi ha una disabilità intellettiva, oppure se la persona non è a conoscenza di aver effettuato una determinata azione, come nei casi di rimozione o amnesia.

Mentre in Europa l’uso della macchina della verità non ha mai preso piede, negli Stati Uniti non solo essa è stato largamente utilizzata, ma ancora oggi vengono eseguiti circa 2,5 milioni di test della macchina della verità all’anno. Non stiamo parlando solo di processi penali, ma anche di aziende e della pubblica amministrazione che usano il poligrafo per i colloqui di lavoro, anche se recentemente lo stato ha posto delle limitazioni in tal senso.

In questa puntata vedremo come dal primo caso in cui fu usata la macchina della verità , nel 1935, si sia evoluto questo strumento fino a oggi, la sua storia e le indagini sulla sua affidabilità .

