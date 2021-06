Forensis – la scienza del crimine: informatica forense

L’informatica forense è una scienza recente che si occupa di analizzare prove digitali per la risoluzione di casi criminali. Il primo caso in cui è stata utilizzata ha avuto luogo nel 1986, a cavallo tra USA e Germania ovest, per questioni legate alla guerra fredda. Tre hacker tedeschi infatti, erano riusciti a infiltrarsi in 400 computer statunitensi per rubare informazioni che rivendettero al KGB per 54.000$.

In seguito, l’informatica forense è stata utilizzata anche per risolvere con prove digitali casi criminali non informatici, ma “classici”, come il caso del BTK killer negli Stati Uniti, un assassino seriale catturato dopo molti anni dai suoi omicidi grazie ai metadati rilevati su un floppy disk.

La scienza digitale forense è una scienza piuttosto recente, in quanto è strettamente legata alla criminalità informatica, che non poteva esistere prima della diffusione dei personal computer e dei cellulari. Nonostante sia molto recente, le cose sono cambiate molto da quando si usavano i floppy disk, come fece il BTK killer, e gli scienziati forensi che si occupano di informatica devono sempre essere aggiornati.

Fu il Canada il primo Paese al mondo, nel 1983 a creare le prime leggi per i reati informatici, ma a partire dai primi anni 2000 anche in Italia questa scienza forense è stata utilizzata sempre di più per la risoluzione di casi criminali.

