Quarta puntata di In transito: diritti

Il podcast In transito racconta il percorso che affronta chi, in Italia, non si riconosce nel genere o nel sesso assegnato alla nascita. Si tratta di un percorso lungo, complesso, a tratti sofferto, ma che al tempo stesso è ben codificato sia dalla legge che dai protocolli medici.

Attraverso le voci di professionisti che lavorano nell’ambito, e le storie delle persone che hanno vissuto una transizione in prima persona, abbiamo ripercorso le tappe di questo viaggio. Siamo partite da un consultorio specializzato, siamo passate per ambulatori di psicologi e medici, ci siamo sedute nella sala d’attesa di un reparto di chirurgia, nello studio di un’avvocata e nell’aula di un tribunale.

—-

Arrivate alla fine di questo percorso, torniamo un attimo indietro. Lungo la strada le persone trans trovano diversi ostacoli: alcuni sono culturali e dipendono da come le altre persone percepiscono chi sta facendo una transizione; altri dipendono dalla burocrazia e da leggi non sempre adeguate. Capita spesso, poi, che i due problemi si presentino insieme.

Anche se le cose stanno cambiando e la società sembra più accogliente rispetto a un tempo, ci sono ancora importanti nodi da sciogliere, dai tempi lunghi che fanno sorgere problemi ogni volta che si deve tirare fuori un documento per identificarsi, all’obbligo di scegliere un genere di destinazione, fino al residuo patologizzante insito nel percorso.

