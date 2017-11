Timelapse dalla Stazione Spaziale

CRONACA – Vi segnalo questo video spettacolare. È un timelapse (che tanto vanno di moda in questo periodo): un set di foto prese in un periodo abbastanza lungo viene montato come se si trattasse di fotogrammi di un video. Il risultato: una moviola al contrario. Intervalli di tempo lunghi vengono velocizzati e in questo modo è possibile cogliere particolari che a velocità normale non sono evidenti (talvolta con effetti spettacolari). Questo che vedete è un timelapse preso dalla Stazione Spaziale Internazionale in cui sono evidenti le aurore boreali nell’alta atmosfera. Le foto sono state scattate dai membri dell’equipaggio che era a bordo della stazione da agosto a ottobre di quest’anno (spedizioni 28 e 29) con una macchina fotografica speciale ad altissima risoluzione. Michael König ha preso il timelapse l’ha ripulito, montato ecc., ci ha aggiunto la musica di Jan Jelinek e l’ha pubblicato sulla sua pagina di VIMEO. Dateci un’occhiata (trovate alcune informazioni aggiuntive). Buona Visione.