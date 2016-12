Quarant’anni di scienza alla radio – I parte

Speciale “Le timeline della scienza in onda”

JEKYLL – “Scusi, lei chi cerca? Perché di qua, nel salone, ci sono Tullio Regge e Alberto Piazza che chiacchierano di genetica delle popolazioni europee. Là in fondo, vede, laggiù, Claudia Di Giorgio sta intervistando Giulietto Chiesa, una storiaccia sui cervelli in fuga dall’ex-URSS. Ah ma lei è astrofilo? Perché di sopra, sa, ci sono i primi astronauti della storia, che si son riuniti per raccontarsi le loro avventure. Poi se vuole in giardino i ragazzi della scuola media stanno ricostruendo la storia dell’automobile.”

Non è uno scenario del tutto folle, ma quello che vi direbbe un ipotetico custode di questa timeline, che ripercorre più di quarant’anni di programmi radiofonici che hanno parlato di scienza sulle emittenti italiane. Un puzzle non facile da ricostruire. Provate a digitare “Palomar”, o magari “Il ciclotrone”, nella maschera di Google: se non sapete già che sono state trasmissioni radiofoniche, non sarà il web a dirvelo. In rete le notizie dei programmi radio del passato sono scarse, e quelli che sono andati in onda prima della diffusione di internet hanno lasciato pochissime tracce. La faccenda si complica se si vogliono scovare i programmi scientifici, che da sempre hanno un pubblico limitato. Ecco perché andare a caccia di questo materiale è un lavoro pionieristico, con un non so che di archeologico, e fa conoscere un sacco di gente.

Il risultato di questa indagine collettiva è una cronologia in continua evoluzione, che sarà pubblicata in due parti. Nella prossima parte troverete informazioni e pillole audio e di programmi che qui, per motivi di spazio, sono solo citati. E’ certo che ci siano delle grandi omissioni: segnalatemi i titoli che mi sono sfuggiti!

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e stanno ancora partecipando alla raccolta.

Clicca sull’immagine per andare alla timeline interattiva

COME USARE LA MAPPA

Per sapere in quale finestra temporale e su che rete un programma è andato in onda, passa sopra il titolo con il mouse. L’anno corrispondente a ogni trasmissione sulla timeline è quello della prima messa in onda.

Per leggere la descrizione del programma clicca sul titolo della trasmissione: in basso apparirà un riquadro con tutte le informazioni, e in alto il logo della trasmissione o la foto di uno degli autori o conduttori.Per ascoltare una puntata-assaggio clicca sull’altoparlante o, quando c’è un video, su Play.

Per zummare su un periodo più breve sposta le frecce arancioni sotto la timeline.

Attenzione: dove la mappa è più fitta, alcuni titoli si vedranno solo zummando abbastanza sugli anni corrispondenti!