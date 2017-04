Lieto fine

IL PARCO DELLE BUFALE – “Ecco dove sono finiti i scienziati” (sic) rivela Vincenzo Valenzi- ex promotore di scatolette ucraine per conto di una multinazionale dei Fucilla – in una mail circolare e su Villaggio Globale: all’Istituto Universitario Santa Rita.

Il nuovo ateneo, poi detto IURS, ha una sede a Bellinzona nello studio ed ex università di Orlando Del Don dell’UDC locale, insieme all’accademia di Fucilla Sr e alla scrivania di un Fucilla Jr. La sede della presidenza si trova nella villa Il Ventaglio, proprietà dello Stato e “polo didattico e di ricerca” dell’ateneo, il quale

ha già stipulato diversi protocolli di intesa con organi prestigiosi quali: l’Università Telematica San Raffaele, Rettore Prof. Giuseppe Rotilio – non è il Rettore, ndr – per il rilascio e la coordinazione dei corsi Master; Il Collegio Toscano Periti Esperti e Consulenti e l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio; ha inoltre valicato i confini nazionali con la stretta di mano che il Dipartimento di Giurisprudenza ha appena teso ad una pubblica università della Libia.

Ha anche stretto “collaborazioni” con la Honolulu University, lo spaccio di lauree della IDOS S.r.l. di Roma, dal quale si riforniva anche il genero di Totò Riina.

Ancor più prestigioso è l’organigramma:

Presidente dello IUSR: lo scienziato Luciano Davini, noto per i precedenti penali;

Vice presidente: lo scienziato Christian Corda, direttore di tre multinazionali dei Fucilla, vice presidente dell’accademia di Fucilla Sr e Chairman della succursale pratese;

Rettore: lo scienziato Angelo De Martino, consigliere UDC e naturopata a Labico, in provincia di Roma:

Direttore del Dipartimento di Medicina Integrata: lo scienziato Vincenzo Valenzi, reo confesso di truffa aggravata ai danni dell’Università La Sapienza.

Crediti immagine: Sailko, Wikimedia Commons