CiFuF e CICIAP

IL PARCO DELLE BUFALE – La custode si permette di scrivere a Matteo Renzi perché le sembra più sveglio del portavoce dell’Ufficio della Presidenza del Consiglio che non le risponde da un mese.

Illustre Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,

Sul sito della CiFuF19 la custode ha visto che l’Ufficio della Sua Presidenza ha concesso il patrocinio della Sua Presidenza alla Conferenza Internazionale sulla Fusione Fredda, detta CiFuF, che si terrà a Padova in aprile.

Oltre a congratularLa per essere il primo Presidente del Consiglio al mondo il cui Ufficio riconosce a nome del Popolo italiano che la FuF è una fonte di energia pulita, rinnovabile e gratuita la quale, dai tempi del reattore a FuF brevettato nel 1927, salverà i bambini africani dalla fame, il mondo dalla crisi energetica, climatica e ambientale mentre consente a inventori geniali di comprarsi appartamenti a Miami Beach, la custode vorrebbe chiederLe un favore, gratuito anch’esso.

Sul sito della Sua Presidenza, ha visto che quando il Patrocinio della Sua Presidenza, della Presidenza della Repubblica o di un Ministero non viene richiesto da “organismi ad alta rappresentatività” o da “enti pubblici”, il Prefetto locale svolge un’istruttoria e fornisce un parere sulla serietà dell’iniziativa. Nel caso della CIFuF 2015 organizzata dal signor La Gatta e dalla sua ditta, la serietà è attestata dalla decisione dell’Ufficio della Sua Presidenza.

Per favore, manderebbe alla custode una copia del parere prefettizio che l’ha motivata?

Da un lato, la sua divulgazione su OggiScienza metterebbe a tacere le malelingue nazionali che accusano

i Suoi compagni di partito di finanziare con 500.000 euro/anno la produzione di testi sulla FuF contro il parere della comunità scientifica;

la Sua collega Giannini di non rispondere per pura cattiveria all’interrogazione reiterata una volta al mese dal Suo compagno di partito, on.le Ermete Realacci che dal 2013 aspetta di sapere se e quando il Suo governo sosterrà la ricerca sulla FuF, tanto più che entro il 2015 (a suo avviso) il reattore noto come “truffa della Defkalion” sarà messo sul mercato da un’azienda italiana;

la Sua collega Guidi di essere una crononauta perché ha concesso alla CIFuF il patrocinio del proprio Ministero, mesi prima che l’Ufficio della Sua Presidenza ricevesse il parere prefettizio.

Dall’altro, esso metterebbe a tacere le malelingue nazionali e internazionali che accusano il Suo compagno di partito Federico Testa, commissario dell’ENEA, direttore di un Dipartimento universitario di economia aziendale e occupante di altre poltrone:

di aver trasformato via radio Capital il reattore ITER in uno a FuF che consuma più energia di quanta ne produce e costerà agli europei uniti dai 13 miliardi di euro in su quando ne bastano 200 IVA compresa per costruirselo in casa;

di essersi inventato a tale scopo un finanziamento della Fondazione Gates che ha smentito ogni interesse per il commissario, ENEA, ITER e FuF;

di spesare con troppa generosità i partecipanti alla CIFUF 2015 convenuti a Padova per cinque giorni, alcuni con signora.

Assicurate così la stabilità del Suo governo e del Suo partito, la custode intende chiederle un altro favore: il patrocinio della Sua Presidenza per la prima Conferenza Internazionale sulle Confidenziali ma Innumerevoli Applicazioni della Psicotronica 007.

In qualità di organizzatrice della CICIAP 007 a Trieste, la custode sta predisponendo, sul modello della CIFuF, un sito di evidente serietà in quanto privo di programma e del nome dei partecipanti. Provvederà a mandare all’Ufficio della Sua Presidenza il formulario debitamente compilato lo stesso, e al Prefetto i documenti sulla psicotronica quale fonte di energia pulita ecc. che, oltre a salvare i bambini africani da ogni male e il mondo da ogni crisi, consente ai Servizi Segreti di far esplodere i criceti con la mente.