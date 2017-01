Nuova Vita con la bobina BAC

IL PARCO DELLE BUFALE – Mauro Toffanin è certo che i lettori del Parco trarranno giovamento dallo studio di “Ecocreando. Nuove alternative … per una Nuova Vita”, un’associazione che raggruppa “liberi ricercatori” di conoscenze risalenti alla notte dei tempi e all’armonia tra Esseri Viventi e Natura quando la Ragione, madre di ogni male, era ancora sprofondata nel sonno e non aveva ancora partorito il metodo scientifico, padre di ogni devastazione ambientale. Resa così l’idea sottostante, la custode passa alle applicazioni pratiche.

La novità più alternativa è la bobina BAC, messa a punto dopo “anni di studi” dall’“ingegnere” Marco Cocca ispirato dopo la lettura di un imprecisato brevetto di Nicola Tesla rivisto dal Tesla indiano Velagapudi Rao. L’aspetto tecnico è stato approfondito dalla brillante collega “Lola Fox” di Butac mentre la custode si limita a dire come farsela in casa. Serve un doppino elettrico spesso 2 millimetri e lungo 1 metro o più nel caso di oleodotto. Ogni filo viene avvolto tredici volte in senso orario su qualsiasi tubo, meno quello digerente per il momento.

Per esempio, se avvolto sul tubo della benzina, la differenza di potenziale generata nella bobina dal campo elettromagnetico ed eterico circostante fa risparmiare il 30% di carburante mentre pulisce motore e marmitta così a fondo che sembrano dotati di Nuova Vita anch’essi; su quello del gas migliora l’efficienza della caldaia e potenzia la fiamma dei fornelli della cucina con conseguente risparmio energetico; su quelli dei rubinetti

riduce calcare, fluoro, sostanze chimiche e metalli pesanti

magnetizza l’acqua che acquisisce coerenza ed è più benefica

potenzia l’effetto di tisane, infusi e fiori di Bach

in lavatrice riduce il consumo di detersivo, elimina quello di ammorbidenti e profuma la biancheria

nella doccia distende le rughe, rinfoltisce i capelli,

rende le piante rigogliose, e il pelo del cane lucido e abbondante

fa dormire profondamente e ricordare meglio i sogni, non è ancora chiaro se per una progressiva decalcificazione della ghiandola pineale o una riduzione di “interferenze psichiche” nella casa.

Gli effetti sono causati da “ioni!” e/o dalla trasmutazione degli elementi, attesta Salvatrice D’Amico detta Patty, con il dolce stil novo che ne caratterizza grammatica e lessico (grazie a lei, la custode ha scoperto che gli amstrongs sono unità di energia). In medicina, la “divulgatrice” delle invenzioni di Cocca – e altre promosse per lo più dal naturopata Riccardo Lautizi – unisce le tesi omicide dello psicopatico Geerd Hamer alle fantasie di Wilhelm Reich, per raccomandare prodotti quali

Catalizzatori di energia biomagnetica/orgonica/cosmica di forme archetipiche passivi per gli ambienti interni ed esterni che rigenerano e tutelano il campo energetico locale con effetto ionizzante e rivitalizzante per gli esseri viventi compreso terra, acqua e cielo.

Nella visione olistica di Ecocreando, oltre a terremoti, alluvioni e uragani vanno rivitalizzati anche virus e microbi patogeni perché

La malattia non nasce “per caso” (…) Salvo in caso di traumi (radiazioni, avvelenamenti, bruciature, incidenti ecc.) nasce per il “Caos” autogenerato, inconsciamente o consciamente dall’Essere stesso che si pone in modo “anti-contro-opposto” rispetto alle Leggi che regolano gli Esseri Viventi.

A volte la malattia mentale è causata da “voladores”, vampiri psichici che intasano di ioni calcio le sinapsi della ghiandola pineale, presume la custode, ma come quelle fisiche di solito è colpa dei pazienti. La stessa diagnosi si applica ad animali e vegetali che si pongono anch’essi “anti-contro” le Leggi. Pertanto occorre disseminare

nei tribunali, nelle fontane, nei monti, nei laghi, nei fiumi

catalizzatori di energia orgonica. Sono delle rotelle di cemento Portland contenenti spiraline come quelle della bobina BAC, ma prive di tubo. Su un raggio di 15-20 km, aumentano la “vitalità degli Esseri Viventi” e creano una bolla che attira

aerei, elicotteri neri o di altro colore

e provoca

un aumento smisurato di SCIE CHIMICHE…. No problem….

Basta moltiplicare l’area coperta di rotelle in cemento per rendere la bolla a prova di bomba.

