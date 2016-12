LIBRI – Il super libro degli scienziati in erba

LIBRI – Di libri con esperimenti scientifici dedicati ai più piccoli ce ne sono parecchi, ma Il super libro degli scienziati in erba (Editoriale Scienza) è senza dubbio uno dei più ricchi. Spaziando dalle origini della medicina a quelle dell’evoluzione, passando per la fisica, la matematica e l’informatica, il libro rappresenta una vera opera omnia di quiz, rompicapo, esperimenti da fare da soli, con gli amici o con l’aiuto di un adulto. Un libro-manuale che alla parte più pratica e sicuramente divertente affianca anche una serie di spiegazioni del fenomeno, scritte in modo semplice ma rigoroso. Per scoprire insieme al vostro bambino i segreti dell’astronomia, della chimica, dell’elettricità, come si propagano i suoni e la luce e dove opera la mano invisibile dei fenomeni fisici.

Un esempio? Prendiamo un bicchiere, un fazzoletto di carta e una bacinella d’acqua. Ora piegamo il fazzoletto di carta e spingiamolo in fondo al bicchiere. Capovolgiamo il bicchiere per verificare che il fazzoletto resti incastrato. Ora immergiamo il bicchiere nell’acqua, tenendolo in posizione verticale, e in modo che sia completamente immerso nell’acqua. A questo punto tiriamolo fuori delicatamente, sempre mantenendolo verticale. Infine tocchiamo il fazzoletto sul fondo del bicchiere e scopriamo che….

…è rimasto asciutto? Come è possibile? La spiegazione a pagina 15.

Il libro non manca inoltre di qualche viaggio nella storia, alla scoperta dei più grandi inventori e scienziati che ci hanno preceduto, da Archimede a Leonardo Da Vinci, a Darwin, fino a Marie Curie.

Anche la logica trova spazio in queste pagine, trasformandoci in novelli Luke e Professor Layton alle prese con una serie di rompicapi. Per esempio, come si fa a riempire una damigiana che contiene 4 litri d’acqua senza svuotarla e avendo a disposizione un rubinetto e due secchi, uno da 3 e uno da 5 litri? La soluzione a pagina 98!

Insomma, esplorare per credere!

