Batteri che piacciono alle piante

TRIESTE CITTÀ DELLA SCIENZA – La navigazione per gli istituti di ricerca presenti a Trieste ha inizio. La terza tappa ci porta al Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie di Trieste (ICGEB) dove il gruppo di ricerca in Batteriologia guidato dal professor Vittorio Venturi studia la relazione tra piante e batteri. La ricercatrice Iris Bertani ci racconta come questi organismi possono essere benefici e aiutare la pianta del riso.

Carta d’identità

Nome: Iris Bertani

Età: 49 anni

Nata: in Friuli Venezia Giulia

Lavoro a: Trieste presso il laboratorio in Batteriologia del Professor Vittorio Venturi

Istituto: Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie (ICGEB)

Formazione: Laurea in Biologia

Cosa amo di più del mio lavoro: poter contribuire, anche minimamente, ma in maniera positiva alla questione della nutrizione nei paesi in via di sviluppo. Avere sempre qualcosa di nuovo da fare perché l’avanzamento delle conoscenze e delle tecniche offre un ventaglio di opportunità sempre più ampio.

La sfida principale nel mio ambito di ricerca: Ad oggi sono stati studiati tanti microrganismi capaci di promuovere la crescita delle piante. Potrebbero sostituire le sostanze chimiche, ma sono stati testati in laboratorio e in serra, in campi sperimentali protetti e curati. Passare al campo vero è una sfida, un passaggio delicato perché la variabilità ambientale influenza gli effetti dei microrganismi studiati in laboratorio. Per questo il gruppo di ricerca in cui lavoro si concentra sugli endofiti, quei batteri che crescono dentro alla pianta e che darebbero al prodotto una certa stabilità.

@VeronicaRuberti

