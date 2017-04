La panacea di Marco Ruggiero, vista da Europol

IL PARCO DELLE BUFALE – Dopo la morte di cinque pazienti in una villa svizzera di cui Marco Ruggiero era “direttore scientifico”, l’ex oncologo dell’Università di Firenze radiato dall’Ordine dei medici ha preso le distanze dal suo mecenate David Noakes, dai laboratori nei quali produceva yogurt al GcMAF e derivati, dalle aziende che li vendevano e dalle “cliniche” dove venivano somministrati per curare tumori terminali, Alzheimer, invecchiamento…

L’attuale residenza di Marco Ruggiero e della moglie Stefania Pacini è ignota nel senso che risultano affiliati alla Reinwald Healthcare di Schwarzenburg, in Germania, all’Accademia Klinghardt di Woodinville, nello stato di Washington, alla Silver Spring Sagl di Arzo-Mendrisio, Ticino. È qui che fanno ricerca stando alla loro rivista-spazzatura preferita, forse per la solidarietà dimostrata dagli accademici italiani (numerosi in redazione) come il prof. Amedeo Amedei, un collega dell’Università di Firenze.

Heinz Reinwald, proprietario dell’omonimo spaccio, è un naturopata tedesco, pioniere della “dieta chetogenica” a base di yogurt e Rerum di Ruggiero, inventore tra l’altro della Terapia a micro-energia e del Vital Wave, una variante delle scatolette Steriwave-Altimed vendute dal clan Fucilla.

Dietrich Klinghardt, proprietario dell’omonima accademia, è un omeopata ortomolecolare tedesco, pioniere del GcMAF omeopatico, of course, inventore della “kinesiologia applicata” ai sei corpi del paziente, tra i quali il “corpo mentale” e i due superiori fatti di biofotoni che hanno “un’estensione all’infinito al quadrato” e sono quindi corpi accessibili al dott. Klinghardt ovunque si trovi.

La Silver Spring è un commercio di generi alimentari, quali supposte, prodotti iniettabili, creme antirughe e altre merci messe a punto da Ruggiero, diretto da Ruggiero e dalla signora Fulvia Allio.

È nota invece la residenza europea di alcuni venditori e produttori degli intrugli. A fine febbraio infatti, la stampa francese titolava

Un capo dello Ukip preso di mira da un’inchiesta in Francia Normandia : smantellato un traficco di falsi farmaci per guarire il cancro Il 20 febbraio la gendarmeria ha compiuto un raid in tre laboratori clandestini. Dopo il sequestro di 4.500 flaconi e oltre 300 mila euro, due cittadini britannici sono stati fermati. L’indomani le autorità finanziarie di Guernsey facevano irruzione nei locali dell’Immuno Biotech e arrestavano due persone per riciclaggio. […] David Noakes [presentato come “uomo d’affari losco ben noto oltre-Manica e uno dei quattro principali dirigenti del partito di estrema-destra Ukip“, ndt] assicura di non aver mai avuto laboratori a Guernsey. Eppure gli inquirenti francesi si interessano proprio a lui.

Non c’è pace per un benefattore dell’umanità neppure nei paradisi fiscali. A fine marzo, stessa scena in Austria. L’inchiesta dell’Europol portava all’arresto di

un tagliapietre, il gestore di un centro scommesse, un muratore e un dentista in pensione che si spacciavano per farmacisti e oncologi.

Sulla stampa, i titoli erano più espliciti

Business con paura di morire. Il commercio di panacee costose è in pieno boom.

I quattro arrestati compravano fiale a 500 euro/cad. dalla First Immune – costo di produzione 0,50 euro – e le vendevano ai malati per 1000-1600 euro. In Austria, come in Italia, alcuni clienti rimanevano curati per sempre dalla “criminalità organizzata”, complice un’omeopata di Vienna seguace di Marco Ruggiero.

Ora l’inchiesta si allarga alla Baviera dove il Centro benessere St. Georg di Bad Aibling, specializzato in oncologia complementare, alternativa, naturopatica, umorale ecc., pratica ai pazienti fino a 50 iniezioni/settimana di intruglio al GcMAF con lo sconto quantità: un mese di trattamento costa soltanto 16.000 euro.

Combinazione, il 1-2 aprile a Fulda, Assia, doveva tenersi il congresso organizzato da Heinz Reinwald, “Dieta chetogena e immunoterapia nel cancro e nelle malattie neurologiche”, con la partecipazione di Ruggiero, Klinghardt e dei loro collaboratori italiani:

Dr. Dario Siniscalco della Seconda Università di Napoli

Dr. Anna Lisa Brigida della Seconda Università di Napoli

Dr. Nicola Antonucci, psichiatra a Bari

Resta un programma in rete, ma non più sul sito Dr. Reinwald, solito pubblicare foto di gruppo per ogni evento. Che sia stato cancellato perché si prevedono arresti della “criminalità organizzata” tra Baviera e Assia?

Per ora non sono previsti né in Italia né a Colorado Springs, USA, dove il 17-19 maggio si terrà il vertice mondiale dell’antivaccinismo. Tra i relatori: Wakefield, Ruggiero, Klinghardt, Reinwald, Antonucci e l’immancabile Siniscalco al quale i contribuenti italiani sono felici di offrire viaggio e soggiorno in un’amena località turistica come ogni anno.

Tanto più se annuncia un’altra volta di aver sperimentato un genere alimentare della Silver Spring Sagl su 300 bambini autistici o i risultati del “turismo delle staminali” che organizza con Antonucci.

