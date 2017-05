Un raffreddamento transitorio e strettamente locale

IL PARCO DELLE BUFALE – Si ringrazia il signor Rinaldo Sorgenti per aver raccomandato quale fonte di informazione “scientifica” il blog del tenente colonnello G. Guidi, ingiustamente trascurato dalla presente rubrica.

Su segnalazione di una lobby britannica del petrolio e del carbone il 14 aprile scorso, in Italia alcuni siti specializzati nel negare l’effetto serra dei gas serra hanno accolto con deplorevole ritardo compensato da un lodevole entusiasmo un’analisi della temperatura nella Penisola antartica fra il 1998 e il 2015 pubblicata in febbraio da Marc Oliva e colleghi su una rivista dedicata “all’ambiente e al suo rapporto con l’umanità”.

Secondo gli autori, il 1999 segna un punto di svolta. Sarebbe iniziata una tendenza al raffreddamento di 0,4-0,9°C a decennio. C’è un margine d’incertezza consistente tra 0,4 e 0,9, è vero, ma è difficile calcolare una media decennale quando si scelgono 16 anni di dati, partendo dal picco del 1998 che superava di 1°C una tendenza al riscaldamento lunga cinquant’anni.

Al ten. col. Guidi pare una breaking news, ma su Nature nel luglio 2016, John Turner e colleghi trovavano anch’essi un raffreddamento della Penisola tra il 1999 e il 2014, statisticamente “significativo” soltanto durante l’estate locale. Lo confrontavano con una decina di stime precedenti, e concludevano:

Il ten. col. Guidi è noto per affermare che “in natura la media non esiste”. Eppure è certo che una media di 0,4 o forse 0,9 °C a decennio renda

definitivamente vani gli sforzi del 2009 della compagine che tutti ci salverà, quando sulla copertina di Nature troneggiava un Antartide rosso come un peperone grazie al mirabolante esercizio statistico del paper di Steig et al., che già allora si beccò un bel rebuttal per manifesta mano patriottica nella scelta dei dati da mostrare.