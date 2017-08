I corvi sanno pianificare

SCOPERTE – No, stipare scorte di cibo per la cattiva stagione non significa saper pianificare il proprio futuro. Lo fanno in molte famiglie di animali, anche diversi tipi di uccelli, come le ghiandaie, ma gli studi effettuati negli ultimi 10 anni al riguardo sono stati più volte messi in dubbio. Pare, infatti, che essere in grado di organizzare le risorse di cibo non preveda esattamente la stessa capacità del pianificare ad un livello più generale.

Così, fino ad ora, la capacità di essere flessibili nella pianificazione del futuro in senso più generale è stata considerata una capacità dell’essere umano – qualcosa di cruciale per la sua vita di ogni giorno all’interno del sistema sociale – e delle grandi scimmie. Secondo un recente studio pubblicato su Science dovrebbero entrare a far parte di questo gruppo di pianificatori anche i corvi. Dai risultati degli esperimenti effettuati dagli autori della ricerca appare evidente che i corvi non sanno solo pianificare la razionalizzazione del loro cibo, ma scelgono anche di impiegare le loro energie e faticare per raggiungere obiettivi a lungo termine. In uno degli esperimenti messi a punto hanno anche imparato ad usare il baratto, utilizzando lo scambio di uno strumento simbolico che permetteva l’apertura di una scatola contenente cibo. Inoltre, di fronte alla scelta tra una ricompensa immediata o alla messa a disposizione di uno strumento utile per aprire la scatola contenente ricompensa, i corvi hanno scelto lo strumento, dimostrando un autocontrollo simile a quello delle scimmie e mostrando di saper aspettare per ottenere una migliore ricompensa.

