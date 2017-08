Finalmente arriva Florence

ATTUALITÀ – Stanotte, tra il 31 agosto e il primo settembre, l’asteroide Florence passerà vicino alla Terra. Non preoccupatevi, nonostante le sue ragguardevoli dimensioni passerà a una distanza di circa sette milioni di chilometri da noi e non rappresenta un pericolo. Altri asteroidi sono passati più vicini al nostro pianeta ma questo, con il suo diametro di circa 4,3 chilometri, è il più grande in assoluto.

Il suo nome è 3122 Florence, scoperto nel 1981 e intitolato a Florence Nightingale, la donna che viene considerata la fondatrice della moderna infermieristica e famosa come “lady with the lamp” durante la guerra di Crimea britannica. È uno dei cosiddetti NEO, Near Earth Objects, ovvero oggetti del Sistema Solare, come asteroidi, comete, sonde o meteoriti di una certa dimensione, la cui orbita può potenzialmente intersecare quella della Terra.

Questo di settembre è il passaggio più ravvicinato dell’asteroide dal 1890 e lo rimarrà fino a dopo il 2500. L’asteroide si sta spostando verso nord: transiterà, tra le altre, tra le costellazioni del Capricorno, Acquario, Delfino, Freccia e Cigno e tutti gli appassionati lo potranno osservare muniti di binocolo o telescopio.

Il passaggio dell’asteroide a una distanza così ravvicinata rappresenta un’occasione unica per gli scienziati. La NASA, infatti, ha già organizzato l’osservazione dell’asteroide con il radar Goldstone Solar System Radar in California e a Puerto Rico. Le immagini ricavate dovrebbero mostrarci sia le reali dimensioni di Florence sia la sua superficie fino a un dettaglio di 10 metri.

Non è l’unico appuntamento del genere quest’anno. L’asteroide 2012 TC4, infatti, che si avvicinerà alla Terra il prossimo ottobre.

