Diploma da ciarlatano vendesi 1850 euro più IVA

IL PARCO DELLE BUFALE – Di recente è stato pubblicato il programma (nota 1) di un corso con diploma finale del Dipartimento di Scienze della Medicina, ovvero la Schola Artis Medicinae, tradotto in italiano come Scuola di Medicina Umanistica, della Mediterranea-Libera Università Popolare, la quale non rilascia diplomi.

Università, Schola e Dipartimento sono opere pie del templare VEOSPSS, medico omeopata e psicoterapeuta Massimo Citro dell’Istituto di ricerca Alberto Sorti, seguace dello psicopatico pluriomicida Geerd Hamer, scopritore del Trasferimento Farmacologico Frequenziale (un teletrasporto omeopatico) e autore di The Basic Code of the Universe, Vanity Press, 2011, e in particolare dell’indimenticabile capitolo 9: “Communication between Cells. In the Beginning, There Was the Onion”.

Suddiviso in 8 lezioni che si terranno a Bologna il sabato e nella mattina di domenica in date da precisarsi, il corso “della durata di un anno” si rivolge a quelli che il che segretario generale della FNOMCeO definisce “ciarlatani”.

Lo inaugura “Sacralità della medicina”, un corso a sé stante, “propedeutico e irrinunciabile” del cavaliere templare, in 13 punti a cominciare da

Origine divina dell’Arte Medica:Asklepios e la sacralità antica. Ruolo sacro.

Potere e devozione.Nel mondo ma non del mondo.

Sacralità del paziente e della malattia. Un medico, un uomo.

Donne astenersi. Seguono

FILOSOFIA E FISICA DELLA MEDICINA (M. Visinco e M. Citro)

Il signor Marino Visinco, esperto di Qigong , è “operatore olistico” in centri di bellezza e in una scuola che, a pagamento, promuove anch’essa le leggi di Geerd Hamer con il beneplacito di Ordini dei Medici, Ministero della Salute e MIUR nonostante si siano dimostrate letali anche per gli italiani.

Tra i dodici argomenti trattati M. Visinco e M. Citro figurano:

Principio di Non Località: tutto è uno. Universo olografico. Fondamenti di Fisica Quantistica. Universo virtuale. L’Informazione nei suoi vari aspetti. Fisica dell’Acqua: teorie e letteratura sperimentale. Conferme in Omeopatia, in altri tipi di acque attivate e nel Trasferimento Farmacologico Frequenziale. Il Codice Primo. Tutta la materia condensata ha memoria e scambia. Radionica e radiestesia. Cura a distanza. Magia simpatica e magia contagiosa. Elettronica applicata [non è precisato a chi]. Radiazioni mitogenetiche e Biofotoni.

A cura del solo dottor Citro, sono previste due parti sulla “Medicina Intelligente” secondo Geerd Hamer.

G. Fantini discetterà dell’aspetto diagnostico basato sugli Archetipi i quali

danno origine allo spazio-tempo, agli atomi, agli elementi, al DNA. Processo di crescita, sviluppo e morte. Trasmissione genica, vincoli e karma

e sono di due tipi

Archetipi ad azione lineare e ad azione torsiva: luoghi del paradosso e dell’assurdo.

Prima della tanatologia che concluderà l’anno accademico, l’erborista Fabio Cappellato insegnerà “La Meccanica quantistica nell’azione terapeutica delle piante” e i dentisti Michel Montaud e Marco Bertoletti i “Fondamenti della Dentosofia” una “auto-terapia” per “le ferite dell’anima che si riflettono nella bocca e nei denti”.

Nel prezzo di 1850 euro (IVA esclusa), i medici che supereranno l’esame finale riceveranno

il Diploma di Perfezionamento in MEDICINA UMANISTICA

e il diritto di iscriversi al “costituendo Albo dei Medici Asklepiadi”.

I lettori più attenti saranno rimasti colpiti dalla somiglianza tra la prosa pseudo-scientifica del dottor Citro e quella del ricercatore in proprio Paolo Renati, responsabile scientifico della Freebioenergy delle sue scatolette di plastica Quantum.

Ai lettori meno attenti, si ricorda che oltre ad avere proprietà terapeutiche, sanitarie, insetticide, microbicide, prosciuga-muri ecc. in automobile una scatoletta Quantum fa risparmiare il 30% carburante e in casa fa crescere una cipolla in un bicchier d’acqua più velocemente di una cipolla in un bicchier d’acqua senza la scatoletta nei paraggi.

L’anno scorso, il lieve scetticismo espresso in questa rubrica aveva suggerito all’azienda di far collaudare le scatolette dall’ingegnere Mario Massa per verificare se liberavano in un battibaleno gli impianti idraulici dal calcare come vantato dalla ditta, e pubblicare gli esiti.

Da quanto pubblicato finora risulta che non disincrostano un tubo e resta il dubbio che per il resto siano altrettanto efficaci della magia simpatica e contagiosa del dottor Ciro.

Nota

Nel caso il programma svanisse dal sito della Schola come capita spesso ai documenti citati in questa rubrica, gli interessati possono chiederlo alla redazione.

