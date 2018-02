Politiche 2018

POLITICA – OggiScienza ha inviato una lista di 23 domande ai responsabili dei cinque principali schieramenti politici, per capire in che modo verranno affrontate alcune questioni essenziali per il prossimo futuro del paese. Al momento (26 febbraio) non sono pervenute tutte le risposte e una comparazione tra i programmi e le intenzioni dei partiti è possibile solo in parte. Ce ne rincresce e speriamo di ricevere le risposte mancanti in questi giorni che ci separano dalla data delle elezioni.

Quella di OggiScienza non è la prima iniziativa di questo tipo. Il portale Dibattito Scienza ha inviato una serie di dieci domande a tutti i partiti candidati ma, alla scadenza del 16 febbraio, solo 5 partiti avevano risposto (di cui uno in maniera parziale). Come se ciò non bastasse, a gettare un’ulteriore ombra sul tema della ricerca scientifica e della scienza in generale in Italia, c’ha pensato la giornalista Alison Abbott in un articolo pubblicato su Nature, in cui descrive la grave assenza della scienza dai programmi elettorali. Tranne che per alcuni argomenti, trattati e adattati a seconda delle esigenze di propaganda, “la scienza ha avuto poca visibilità nelle campagne elettorali, anche se gli economisti avvertono che il sistema della ricerca in Italia è in uno stato precario”.

Il nostro risultato conferma, per ora, le impressioni. Rimane ancora da capire a chi possa giovare questo disinteresse. I partiti contattati sono stati: PD, Liberi e Uguali, coalizione di centro destra (Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia) e Movimento 5 stelle. Per ora abbiamo ricevuto risposte, parziali, solo dai primi tre. Seguiteci oggi nella pubblicazione degli approfondimenti!

Ecco i link alle risposte avute finora:

Elezioni politiche: il centrodestra e la scienza

Elezioni 2018 e scienza: sanità, ambiente, istruzione e innovazione secondo il PD

Elezioni politiche: Liberi e Uguali e scienza

Nota della redazione: alle 10 del 26 febbraio 2018 sono stati aggiornati alcuni dei simboli dei partiti nell’immagine di copertina in quanto non corretti in precedenza.