Babbage, Lovelace e il telaio che tesseva la matematica

PODCAST – La storia di Pionieri_Informatica parte dagli inglesi Charles Babbage (1791-1871) e Ada Lovelace (1815-1852). Il loro ruolo, in questa storia, è quello di sognare di costruire una macchina in grado di fare calcoli. Non la realizzeranno, perché nel periodo storico in cui vivono mancano ancora molti tasselli tecnologici decisivi per poter costruire la loro macchina. Tuttavia, Babbage e Lovelace non si limitano a sognare un concetto: mettono sul campo soluzioni come le schede perforate e sistemi di raccolta delle informazioni, che hanno avuto un ruolo determinante nello svilippo delle macchine calcolatrici.

