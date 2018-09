Diventare come Tiger Woods con l’allineamento quantistico

IL PARCO DELLE BUFALE – Nel secolo scorso, la custode del Parco aveva sperato di imparare a giocare a golf, ma stando all’opinione degli astanti non era portata. Si appresta a smentirla grazie all’invenzione del chiropratico Mark Metus e di due fisici russi titolari della Neuroreset Incorporated: Igor Nazarov e Yury Knonn, un “autorità in materia di energie sottili”.

Fino all’anno scorso i prodotti Neuro Connect™ – concepiti per le persone di una certa età, evince la custode del Parco dalle testimonianze – erano clip di metallo, contenenti tre diverse configurazioni di energia sottile. Vanno indossate sull’abbottonatura della camicia, ma non di quella da notte o della giacca del pigiama per motivi che sul sito dell’azienda non sono chiariti, e migliorano il benessere psicofisico in ogni momento della vita.

Sono banali applicazioni della fisica quantistica ai campi bioenergetici del corpo, detti chakra. Infatti non funzionano con i dispositivi elettronici. Per esempio la clip da sistemare “all’angolo superiore destro” del cellulare “protegge dal campo elettromagnetico“, “non dalle radiazioni nocive” emesse dal cellulare stesso.

La Neuro Connect™ INFUSED/IMPRÉGNÉE rappresenta un salto quantico. Diversamente dai cerotti TaoPatch adottati da una squadra sportiva italiana, non s’incolla su un punto del corpo determinato da un esperto certificato, bensì sulla canna dei bastoni da golf: legni, ferri, putter, chipper o ibridi. La descrizione della “scienza” che sottende l’invenzione è così “rivoluzionaria” da far presagire adesivi analoghi per racchette da tennis, mazze da hockey o manganelli.

Sistema appena sotto l’impugnatura, la fascetta “INFUSA/IMPREGNATA”

emette un campo che interseca il sistema nervoso centrale durante lo swing del bastone attorno al corpo. Potenzia immediatamente la funzione dei recettori nervosi nei muscoli e nelle giunture.

Come le clip (da non indossare per giocare a golf perché interferirebbero con il “campo”), produce un “allineamento quantistico” che aumenta all’istante la forza, l’equilibrio e il coordinamento. In più, aumenta la precisione e la mira. Stando a una delle testimonianze, l’effetto viene moltiplicato incollando sulla canna del putter tutte e quattro le fascette della confezione da 150 dollari.

