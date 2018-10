FOTOGRAFIA – Con The Golden Couple, il fotografo olandese Marsel van Oosten ha vinto il Wildlife Photographer of the Year 2018, uno dei più prestigiosi concorsi di fotografia naturalistica, organizzato dal Natural History Museum di Londra. Nella foto sono ritratti due rinopitechi dorati nell’unico habitat dove ancora vivono, la foresta dei Monti Qin, in Cina. Questa specie di primate, infatti, è purtroppo a rischio di estinzione.

L’immagine cattura la bellezza e la fragilità della vita sulla terra, permettendoci di toccare con lo sguardo alcuni degli altri straordinari (ma tangibili) esseri viventi con cui condividiamo il nostro pianeta. “È un richiamo simbolico alla bellezza della natura e a come ci stiamo impoverendo man mano che questa scompare” ha spiegato Roz Kidman Cox, presidente della giuria.

Il sedicenne Skye Meaker ha vinto il premio dedicato ai fotografi più giovani, con il ritratto del leopardo femmina di nome Mathoja mentre si sveglia nella riserva Mashatu Game, in Botswana.

Vincitore del concorso, categoria giovani tra i 15 e i 17 anni. Il leopardo femmina di nome Mathoja mentre si sveglia, Botswana © Skye Meaker – Wildlife Photographer of the Year Vincitore della categoria Animals in their environment. Un gruppo di foche mangiagranchi si riposa su una lastra di ghiaccio nel canale Errera, Antartico © Cristobal Serrano – Wildlife Photographer of the Year Vincitore della categoria Behaviour: Birds. Un fringuello “vampiro” beve il sangue da una sula di Nazca, Wolf Island, Galápagos © Thomas P Peschak – Wildlife Photographer of the Year Vincitrice della categoria Behaviour: Invertebrates. Vespe vasaie, Australia © Georgina Steytler – Wildlife Photographer of the Year Vincitore della categoria Wildlife Photojournalism. Il macaco Timbul cerca di togliersi la maschera da clown che è costretto a portare, Indonesia © Joan de la Malla – Wildlife Photographer of the Year Vincitore della categoria Creative Visions. Il canale Errera, Antartico © Cristobal Serrano, Wildlife Photographer of the Year Vincitore della categoria Wildlife Photographer Portfolio. Una famiglia di Membracidae su un ramo, Ecuador © Javier Aznar González de Rueda – Wildlife Photographer of the Year Vincitore della categoria Under Water. Un pesce volante durante un’immersione notturna, Florida © Michael Patrick O’Neill – Wildlife Photographer of the Year Vincitore della categoria Urban Wildlife. Un orso bruno marsicano si aggira di notte in un paese nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Italia © Marco Colombo – Wildlife Photographer of the Year Vincitore della categoria Earth’s Environments. Il deserto della Namibia incontra l’Atlantico © Orlando Fernandez Miranda – Wildlife Photographer of the Year Vincitore della categoria Rising Star Portfolio. Un combattimento tra due cervi reali nella stagione dell’accoppiamento nelle Ardenne, Belgio © Michel d’Oultremont – Wildlife Photographer of the Year Vincitore della categoria Wildlife Photojournalist Award: Story. Un giaguaro affila i suoi artigli su un albero, Messico © Alejandro Prieto – Wildlife Photographer of the Year

Per questa 54esima edizione sono arrivate oltre 45mila immagini, provenienti da 95 paesi e suddivise in 19 categorie in concorso. Nel loro complesso offrono un incredibile spaccato della diversità che popola la nostra Terra. Dal 19 ottobre, cento di queste fotografie, tra cui le finaliste e le vincitrici di ogni categoria, saranno esposte in una mostra presso il Natural History Museum. Poi, viaggeranno in giro per il mondo.

E se tra i nostri lettori c’è qualche fotografo (professionista o amatoriale) interessato, il 22 ottobre aprono le selezioni per il prossimo Wildlife Photographer of the Year.

