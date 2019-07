“Oggi sono proprio depresso”, “si comporta in modo assurdo, secondo me è bipolare”, “parla chiaro, smettila di essere passiva aggressiva”, “è proprio una persona empatica!”. Quante volte nella vita quotidiana sentiamo nominare, o usiamo noi stessi, dei termini presi in prestito dall’ambito della psicologia? Alcuni di questi disturbi e sindromi sono presenti nel DSM, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, altri no; sono gradualmente finiti nel gergo quotidiano e spesso vengono usati in modo quasi casuale, anche se hanno significati ben precisi.

Scopriamoli insieme nella nostra serie di video-pillole Bates Corner, Glossario minimo di psicologia, in onore di Norman Bates, il protagonista della serie di romanzi Psycho di Robert Bloch, che molti conoscono per l’adattamento cinematografico Psyco di Alfred Hitchcock (1960).

Tutti i video della serie Bates Corner sono realizzati da Giulia Rocco, media producer, in collaborazione con Cecilia Toselli, psicologa e psicoterapeuta. Oggi parliamo di schizofrenia.

