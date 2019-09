Che cosa vuol dire burnout?

La sensazione è di una totale mancanza di energia, di un crollo psicofisico ed emotivo, di demotivazione e disinteresse nei confronti del proprio lavoro. Le conseguenze concrete ricadono sulla realtà lavorativa e si traducono in atteggiamenti negativi e cinici e in una ridotta produttività. Non stiamo parlando dell’umore al rientro dalle ferie, ma di una condizione di salute più grave e complessa, ovvero del burnout, termine di origine anglosassone, che letteralmente significa esaurimento, crollo o surriscaldamento.

Nell’undicesima revisione dell’International Classification of Disease (ICD), l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito il burnout come una sindrome derivante da una condizione di stress cronico sul luogo di lavoro. Per la prima volta rispetto alle edizioni precedenti, la tabella internazionale delle patologie e delle condizioni di salute inserisce il burnout nella categoria dei problemi associati alla sfera lavorativa o alla mancanza di occupazione. In precedenza, questa sindrome veniva identificata genericamente come un problema collegato alla gestione della vita quotidiana.

Apparso per la prima volta negli anni Trenta in ambito sportivo per indicare l’esaurimento di performance di un atleta, il termine burnout viene poi utilizzato negli anni successivi per definire una condizione di stress cronico in vari contesti lavorativi. Nel 1975, per esempio, la psichiatra americana Christina Maslach definisce il burnout come una sindrome che colpisce prevalentemente tutte le professioni che prevedono il contatto e la cura degli altri (infermieri, medici, psicologi, insegnanti, assistenti sociali, etc…).

