Forensis – la scienza del crimine: impronte digitali

Le impronte digitali sono uniche e possono identificare un essere umano con certezza. Ma quand’è che ci si è resi conto della loro unicità e di poterle utilizzare per identificare le persone? In questo primo episodio della nuova serie podcast di OggiScienza, Forensis, la scienza del crimine, andiamo ad analizzare il primo caso criminale in cui è stata utilizzata la tecnica della dattiloscopia. Per farlo dobbiamo viaggiare nel tempo e nello spazio: dobbiamo infatti tornare all’Argentina di fine ‘800.

La dattiloscopia, ovvero lo studio delle impronte digitali, è una scienza relativamente recente, anche se già nell’antica Mesopotamia si conosceva il potenziale dei piccoli disegni sui polpastrelli umani. In questo episodio ripercorreremo le tappe storiche che hanno portato all’affermarsi di questa scienza forense, che tutti abbiamo visto essere largamente utilizzata e spettacolarizzata in serie tv e film crime. Usate oggi anche a scopo di verificare l’identità delle persone e non solo in ambito forense (pensiamo ai passaporti biometrici o ai cellulari che si sbloccano con un tocco) le impronte digitali sono una peculiarità del corpo umano davvero unica e incredibile: nemmeno i gemelli omozigoti presentano le stesse creste e valli sui polpastrelli.

