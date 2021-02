Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award 2020: i vincitori

Si intitola Sulla linea del fuoco ed è la fotografia vincitrice del Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award, il premio assegnato ogni anno dal pubblico del WPY. L’immagine è stata scattata con un drone dal fotografo naturalista Robert Irwin nei pressi della Steve Irwin Wildlife Reserve a Cape York, nel Queensland, durante uno degli incendi che hanno devastato l’Australia nel 2019-2020.

“Sono davvero felice di vincere il Wildlife Photographer of The Year People’s Choice Award” ha dichiarato Robert Irwin. “Per me la fotografia naturalistica consiste nel raccontare una storia in grado di fare la differenza per l’ambiente e per il nostro pianeta. Considero quest’immagine speciale non solo per l’onore personale che mi ha dato vincendo questo premio, ma anche per ricordarci l’effetto che abbiamo sulla natura e la nostra responsabilità di proteggerla”.

Doug Gurr, direttore del Museo di Storia Naturale, ha dichiarato: “L’immagine di Robert è sia emozionante che simbolica. L’anno scorso il mondo è rimasto sbigottito di fronte ai devastanti incendi che hanno colpito gran parte dell’Australia, e questa fotografia rappresenta solo un esempio della sconvolgente perdita di biodiversità causata dagli impatti negativi del cambiamento climatico, della perdita di habitat e dell’inquinamento. Ma non è troppo tardi per agire. La mia speranza è che coloro che hanno visto questa fotografia siano desiderosi di saperne di più sui problemi del nostro mondo naturale, e che decidano di agire anche nella propria vita quotidiana – cambiando le abitudini alimentari o di viaggio o anche unendosi a qualche gruppo locale di volontariato per la fauna selvatica.”

Le foto selezionate dal pubblico del Wildlife Photographer of the Year

Oltre alla fotografia di Robert Irwin, il pubblico ha selezionato altre quattro immagini: The last goodbye, di Ami Vitale, Hare ball di Andy Parkinson, Drey dreaming di Neil Anderson e Close encounter di Guillermo Esteves. Queste cinque immagini saranno esposte nella mostra Wildlife Photographer of the Year presso il Museo di Storia Naturale di Londra, quando il museo riaprirà.

Mentre il freddo avanza, due scoiattoli rossi eurasiatici (solo uno è chiaramente visibile) trovano conforto e calore in una scatola che Neil ha messo su uno dei pini vicino alla sua casa nelle Highlands scozzesi. © Neil Anderson, Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award L’incontro ravvicinato tra un labrador e un alce, Antelope Flats nel Grand Teton National Park, Wyoming, USA. © Guillermo Esteves, Wildlife Photographer of the Year Una femmina adulta di lepre di montagna nella forma di una sfera perfetta, nel Parco Nazionale dei Cairngorms, Scozia, Regno Unito. © Andy Parkinson, Wildlife Photographer of the Year Joseph Wachira dà conforto a Sudan, l’ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio rimasto sul pianeta, poco prima che morisse presso l’Ol Pejeta Wildlife Conservancy nel nord del Kenya. © Ami Vitale, Wildlife Photographer of the Year

Wildlife Photographer of the Year è ideato e prodotto dal Museo di Storia Naturale di Londra con l’obiettivo di ispirare e coinvolgere il pubblico nei confronti della conservazione della natura, attraverso il potere della fotografia.

Questo è il video della cerimonia di premiazione del WPY 2020, presentata in live streaming lo scorso 13 ottobre 2020.

