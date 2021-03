Forensis – la scienza del crimine: balistica forense

La balistica forense è la scienza che studia le armi da fuoco e i proiettili coinvolti in un crimine, ma anche le lesioni prodotte dagli stessi sulle persone.

Storicamente possiamo far coincidere la nascita della balistica forense con il lavoro di Henry Goddard ma soprattutto Alexandre Lacassagne, che nel 1889 pubblicò l’articolo La deformation des balles de revolver sulla sua rivista dedicata alle scienze forensi, dove mostrò il frutto delle ricerche che aveva effettuato e classificò 26 tipi di proiettili comuni, i loro modelli di scanalatura, i modelli di pistola e il paese di origine, il loro peso e la forma. Anche se non fu lui a scrivere un compendio che racchiudesse tutte le classificazioni dei possibili segni sui proiettili, è considerato il padre di questa scienza. Da allora le tecniche della balistica forense si sono evolute e sviluppate moltissimo, dando luogo a una delle scienze forensi più importanti per la ricerca dei colpevoli nelle indagini criminali.

La balistica è una scienza complessa e che comprende oggi moltissimi campi d’azione. C’è lo studio dei proiettili, quello della loro traiettoria (in questo caso si parla di balistica intermedia, che tiene conto di resistenza opposta da aria e forza di gravitĂ ), e anche degli effetti dei proiettili sul corpo umano. Tutto ciò contribuisce a fornire un quadro dettagliato dell’arma che ha sparato il colpo fatale, e di conseguenza, di chi ha premuto il grilletto.

