In giro per l’Italia con la scienza nell’estate 2021 – Prima parte

Iniziamo questo viaggio in lungo e in largo per l’Italia, con alcuni consigli di attività legate al mondo scientifico, da praticare nel tempo libero o in vacanza in questa estate 2021.

Friuli Venezia Giulia

L’Area Marina Protetta di Miramare, con sede nel Golfo di Trieste, propone tantissime attività per conoscere meglio il nostro mare. Tra queste: le escursioni guidate di nuoto pinnato di superficie, chiamate Seawatching (fino a settembre 2021), per osservare le centinaia di specie animali e vegetali che abitano nella zona di protezione integrale della Riserva e la Walk&Play (25 luglio 2021), il primo di due appuntamenti previsti dal progetto MerlinCV per scoprire le tradizioni del mare e i prodotti della mitilicoltura e della pesca sostenibile locale.

Fino a settembre 2021, il Parco naturale delle Prealpi Giulie organizza delle escursioni tematiche per famiglie. Qui l’elenco completo mentre i dettagli di ogni singola escursione sono disponibili settimanalmente nell’homepage del loro sito e sulla pagina Facebook del Parco.

Veneto

L’Ocean Space di Venezia presenta due mostre gratuite dedicate agli oceani: Territorial Agency: Oceans in Transformation (fino al 29 agosto 2021), a cura di Daniela Zyman e The Soul Expanding Ocean #1: Taloi Havini (fino al 17 ottobre 2021), a cura di Chus Martínez e dedicata all’artista Taloi Havini.

All’Orto Botanico di Padova si rinnova l’appuntamento con Risvegli, il festival promosso dall’Università di Padova e dedicato alla scienza, alla curiosità e alla commistione tra scienza e arte. Il tema di quest’anno è “Il nostro cambiamento, un impegno per il Pianeta” e da giugno fino a ottobre un ricco palinsesto di iniziative permette di approfondire i temi della sostenibilità e dell’uso consapevole delle risorse naturali.

Trentino-Alto Adige/Südtirol

Tantissime sono le attività proposte dal MUSE, il Museo delle Scienze di Trento. Si va dalla realtà virtuale al Teatro della Meraviglia, il festival che racconta la scienza. Dalle conferenze legate alle mostre temporanee, come quella dal titolo Human Habitat, alle escursioni e ai Geolabs. Qui tutte le iniziative e gli aggiornamenti per non perderne neanche una.

Oltre all’esposizione permanente, il Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige di Bolzano propone la mostra temporanea Incredible Bugs dedicata ai superpoteri degli insetti, un’escape room e diverse conferenze ed escursioni da luglio a settembre.

Lombardia

Per l’estate 2021 il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano propone diverse attività tra cui i laboratori interattivi dedicati a Leonardo e alla Genetica, le visite guidate tematiche e l’esposizione La voce dei metalli.

Nella natura, insieme! è un’iniziativa per conoscere il territorio montano della regione insieme alle Guide alpine e Accompagnatori di media montagna della Lombardia. Nei weekend tra luglio e settembre sono previste 24 escursioni nei parchi e 18 giornate di arrampicata in falesia.

Liguria

Il Parco Naturale Regionale del Beigua, la più vasta area naturale protetta della Liguria, offre un’ampia serie di iniziative – laboratori, escursioni, visite guidate – per l’estate 2021, sia per adulti sia per bambini, per scoprire la flora e la fauna locale.

Nell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre tornano le corsie natatorie per esplorare l’area in sicurezza. In quelle che partono da Riomaggiore e Vernazza ci sono anche dei pannelli illustrativi subacquei, realizzati con materiali ecocompatibili, per fornire maggiori informazioni sull’ecosistema locale.

Piemonte

Fino al 12 settembre 2021 il Centro visita del Parco delle Alpi Marittime di Vernante ospita la mostra CClimaTT: The human element – Cambiamenti Climatici nelle Alpi del Mediterraneo. L’esposizione, composta delle immagini del fotografo e ambientalista James Balog, alcuni video e pannelli scientifici, racconta l’urgenza di trovare un nuovo approccio agli attuali modelli di sviluppo e gestione del territorio.

Pino sotto le Stelle (inizio 16 luglio 2021) è il titolo dell’iniziativa dedicata allo Spazio, frutto della collaborazione tra il Comune di Pino Torinese, infini.to – Planetario di Torino e TUM Torino. Il cartellone della rassegna comprende eventi dedicati alla musica, al cinema e all’astrofisica.

Valle d’Aosta

L’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta (OAVdA) e il Planetario di Lignan propongono una serie di attività di divulgazione per l’estate 2021, tra cui tre spettacoli pomeridiani al Planetario (dal martedì al sabato, fino al 28 agosto 2021) e visite guidate notturne nel primo – e finora unico – Starlight Stellar Park in Italia.

A piedi tra le nuvole è la rassegna estiva promossa dal Parco Nazionale Gran Paradiso per scoprire la natura in modo sostenibile e approfondire la conoscenza della biodiversità di questi luoghi.

