In giro per l’Italia con la scienza nell’estate 2021 – Terza parte

Abruzzo

Per l’estate 2021 il Parco Nazionale della Majella propone un ricco calendario di attività con l’obiettivo di far conoscere meglio l’ambiente del parco. Un esempio? L’escursione “Il misterioso mondo dei gufi”, la visita guidata “Conoscere l’orso nella terra degli orsi! Visita guidata nell’Area Faunistica dell’Orso bruno” e l’incontro all’aperto “Lezioni di natura: il cervo – appuntamento con la biologia”.

Il Museo Universitario di Chieti è un museo scientifico dedicato alle Scienze Naturali e alla Storia della Scienza. Diverse sono le collezioni presenti e le attività che vengono organizzate. Tra queste il concorso fotografico Urban Nature 2021 (scadenza 30 settembre 2021 ) pensato per riscoprire flora e fauna di città.

Molise

La Riserva Regionale Guardiaregia Campochiaro Oasi WWF è uno scrigno di biodiversità che si può scoprire attraverso il programma di eventi “Estate all’Oasi 2021”: passeggiate, laboratori per famiglie, escursioni serali e archeotrekking, tra le proposte.

Nel Museo delle Scienze Naturali del Molise sono conservate le collezioni scientifico-didattiche presenti nella sede di Pesche (Isernia) del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise. Le sezioni visitabili – su prenotazione – sono cinque: la xiloteca, il giardino della flora appenninica, l’erbario del Molise, la banca del germoplasma del Molise, zoologia e litoteca.

Puglia

Per chi ama il mare e vuole conoscerlo meglio suggeriamo Marea – Centro di cultura del mare e il Museo su ecologia degli ecosistemi mediterranei. Marea si trova a Gallipoli, all’interno di un antico Chiostro dei Domenicani del ‘500, e offre un’immersione nell’ecosistema marino grazie ai visori di Realtà Virtuale Oculus. Il Museo su ecologia degli ecosistemi mediterranei, invece, si trova nel Faro di Punta Palascia di Otranto e ha come obiettivo promuovere la cultura ecologica e la consapevolezza del ruolo biologico degli esseri umani negli ecosistemi, in particolare in quelli marini.

Il Parco Astronomico San Lorenzo a Ruffano organizza per tutta l’estate 2021 serate a tema per osservare le stelle. Il calendario completo lo si può trovare qui.

Campania

A Bagnoli, si può visitare il science center Città della Scienza. Al suo interno anche Corporea, il primo museo interattivo in Europa dedicato al tema della salute e delle tecnologie biomedicali, e il Planetario 3D.

Il Museo del Suolo di Pertosa-Auletta, unico nel suo genere in Italia, propone un percorso interattivo per scoprire quello che accade nei primi tre metri sotto la superficie terrestre. Sempre qui a Pertosa-Auletta si possono visitare le omonime Grotte e navigare sul fiume sotterraneo Negro.

Basilicata

NaturArte Basilicata è un festival itinerante in cui incontri culturali ed enogastronomici, trekking naturalistici ed eventi di educazione ambientale si alternano in un suggestivo programma lungo tutta l’estate 2021. Tra i territori interessati troviamo: il Parco Nazionale del Pollino, il Parco Regionale della Murgia Materana, il Parco Naturale Regionale del Vulture, il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese e il Parco Regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane.

Il Micromondo è un parco tematico sulla geologia della Basilicata, situato sulle sponde del lago Sirino. Qui si può conoscere meglio la storia della Terra e della vita sul nostro pianeta attraverso due percorsi tematici – I segreti del pianeta Terra e Viaggio nel tempo alla scoperta della vita – e laboratori esperienziali.

Calabria

A ridosso del Lago del Passante nel comune di Taverna c’è il Sila Science Park, uno spazio innovativo dedicato alla cultura scientifica e ambientale, sviluppato lungo quattro tematiche principali: fuoco, acqua, terra e aria.

Il Parco Astronomico Lilio a Savelli si occupa di ricerca, didattica e divulgazione con un’attenzione particolare verso quello che viene definito turismo scientifico. Per l’estate 2021 sono in programma diverse serate tematiche e conferenze, anche in occasione della seconda edizione dell’Astrofest.

Sicilia

Il MuMa – Museo del Mare a Milazzo ha come obiettivo far riscoprire l’armonia tra essere umani e mare attraverso scienza e arte, ed educare le persone alla tutela degli ecosistemi marini. A questo proposito, oltre al percorso espositivo permanente, il MuMa ospita anche mostre temporanee come la personale di RE (Emanuela Ravidà) “Somewhere in the abyss” (fino al 21 settembre 2021), a cura di Giuseppe La Spada, direttore artistico del museo.

Il Museum of Optical Illusions (M.O.O.I.) di Trapani è un centro interamente dedicato alle illusioni ottiche e propone visite didattiche per capirne meglio i meccanismi.

