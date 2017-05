Verità quantistica

IL PARCO DELLE BUFALE – Fra le scoperte da portare all’attenzione del grande pubblico, il ricercatore Massimo P. segnala quelle del dott. Sergio Stagnaro, una delle quali uscita di recente sul sito del Los Angeles Times.

Commentatore assiduo, il dott. Stagnaro è il padre del “Rinascimento della medicina” e della Semeiotica Biofisica Quantistica, che coniuga la ricorrenza dei frattali e la non località dell’entanglement come insegnatogli dal prof. Paolo Manzelli di (fu) Egocreanet e di Quantumbionet.

Il 31 dicembre scorso, in calce al necrologio del Los Angeles Times, il dott. Stagnaro scrive con il tempismo e la modestia che lo contraddistinguono (traduzione nostra, ndr):

Come italiano, sono fiero di leggere i commenti appropriati, venuti dal mondo, sulla vita splendida e sulle scoperte scientifiche eccezionali di Rita Levi Montalcini. Tuttavia, considerando rispettosamente la verità della scienza, in vista di recenti scoperte mediche, devo aggiornare la seguente affermazione: “La scoperta del fattore di crescita nervoso ed altre successive … hanno illuminato numerosi processi patologici, compresi cancro, morbo di Alzheimer e malformazioni nello sviluppo embrionale”. In realtà, Rita Levi Montalcini e tutti gli altri scienziati che nel secolo scorso hanno lavorato su diversi fattori di crescita ignoravano per esempio Oncological Terrain-Dependent, Inherited Real Risk, Brain Disorder Inherited Real Risk e così via