mappetrieste 2013

JEKYLL – La SISSA di Trieste ha ospitato dal 26 al 28 giugno 2013 MAPPE, un evento dedicato alla comunicazione della scienza. Come riportato sul sito ufficiale, l’obiettivo principale è quello di contribuire a innovare i processi di circolazione, diffusione, produzione e appropriazione della conoscenza medica, scientifica e tecnologica. Il termine #mappetrieste è stato scelto come hashtag ufficiale della manifestazione, in modo tale da concentrare in un unico luogo virtuale tutti i commenti e suggerimenti del pubblico e dei relatori.

Prendendo come data di riferimento il 29 giugno 2013, nella settimana precedente sono stati scritti 400 tweet contenenti #mappetrieste, con un picco di 312 menzioni. Il flusso maggiore si è avuto ovviamente durante i tre giorni della conferenza. Le persone non presenti a Trieste hanno potuto seguire i vari incontri grazie alla diretta streaming e al live tweeting, ma fa comunque riflettere il fatto che la conversazione virtuale abbia riguardato soprattutto le persone presenti al convegno. In futuro, sarà dunque necessario un ulteriore sforzo organizzativo per allargare il dibattito anche al pubblico esterno.

La tagboard contenente i post su Facebook e Twitter è disponibile qui.

Partendo dal nodo costituito da #mappetrieste possiamo notare gli account più attivi (con l’avatar evidenziato), cioè quello che hanno commentato o retweetato di più. Si notano anche alcuni argomenti correlati, come per esempio #scienceinsociety, #citizenscience oppure #openscience.

Ecco, infine, la lista degli utenti più attivi: