MULTIMEDIA – Dopo la missione di Samantha Cristoforetti, l’astronauta italiana che per sei mesi ha vissuto nella Stazione Spaziale Internazionale, anche noi ci siamo avvicinati di più allo Spazio e ci siamo tolti molte curiosità.

Adesso, se a qualcuno fosse venuta voglia di diventare astronauta, troverà in questo video alcune dritte per la candidatura. Scoprite se bisogna essere supereroi o poliglotti, o di quali altre qualità avrete bisogno per coronare la vostra brama di viaggi spaziali.

E dopo le selezioni? Abbiamo pensato anche a questo: troverete tutto quello che volete sapere nelle altre due puntate di “Chi vuol essere astronauta”: Come funziona l’addestramento e cosa aspetta davvero gli astronauti una volta arrivati sulla stazione spaziale. Buon viaggio.